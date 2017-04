Erdogan anuncia encuentro con Trump en futuro próximo

Poco antes Trump telefoneó a su homólogo turco para felicitarlo por la victoria en el referendo sobre las enmiendas constitucionales.

"Claro que me llamaron y me felicitaron, resulta muy agradable que él me haya felicitado con los resultados, nosotros hablamos del desarrollo de las relaciones en el futuro próximo", dijo Erdogan en una entrevista a la cadena CNN, agregando que tanto él como Trump coincidieron en la necesidad de un encuentro personal "cuanto antes".

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump promete a Erdogan cooperar en lucha contra grupos armados kurdos

Según el líder turco, para promover las relaciones entre los dos países no hay nada mejor que "un encuentro cara a cara".

"Hemos acordado celebrar esta reunión en un futuro próximo", añadió Erdogan.

Entre los temas abordados por ambos mandatarios se encuentran además el problema sirio y la lucha contra Daesh, grupo terrorista que se autoproclamó Estado Islámico y fue proscrito en Rusia y muchos otros países.

