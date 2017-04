Turquía califica de sesgado el informe de la OSCE sobre el referéndum

"El informe de la misión de observación de la OSCE es inmaduro y dista de ser objetivo", dijo.

Celik indicó que el documento no comenta "la ausencia de las posibilidades para los seguidores del sistema presidencialista en Europa de llevar a cabo su campaña".

"La misión también apuntó a las condiciones presuntamente desiguales para las campañas a favor del sí y del no, pero no señaló que en numerosas provincias los ayuntamientos condujeron las campañas a favor del no", destacó.

El diplomático reiteró la disposición de Turquía a colaborar con la Unión Europea y sus instituciones, "pero esta cooperación se debe basar en la objetividad y el respeto mutuo", subrayó.

Durante la campaña del refrendo constitucional, Alemania, Austria y los Países Bajos prohibieron intervenciones de políticos turcos en sus territorios.

Más del 51% de los turcos avalaron el domingo la reforma constitucional que convertirá a Turquía en una república presidencialista.

La oposición denunció infracciones en el referéndum y criticó la decisión de la comisión electoral de dar por válidos los boletines y sobres no sellados.

A la vez la OSCE denunció sesgo a favor del sí en los medios antes del referéndum turco, y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) constató que el referéndum no cumplió con los estándares del Consejo de Europa.

