Berlín llama a "no echar a Turquía en los brazos de Rusia"

"Turquía sigue siendo un gran vecino a quien en los tiempos de la dictadura militar a principios de los años 1980 no excluíamos de la OTAN, para no echarla en las brazos de Rusia; y hoy también queremos mantener a Turquía con nosotros y no en un aislamiento en política exterior o empujándola hacia Rusia", dijo al tabloide alemán Bild.

Añadió que en las relaciones con Ankara "hay que pensar no solo el hoy, sino también el mañana".

Turquía forma parte de la Alianza Atlántica desde 1952.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.