Presidenta del Senado ruso da una clase de diplomacia durante su visita a Arabia Saudí

La propia política lo consideró como un acto que forma parte de la "cultura diplomática" y el "respeto a las tradiciones de otro país".

"Cuando llegas a otro país, tienes que respetar la cultura, las tradiciones y las particularidades religiosas. Estas son las condiciones fundamentales del protocolo diplomático. Además, es la cultura del país, porque no será un diálogo respetuoso si tomas cosas a la ligera", explicó Matvienko.

La presidenta del Senado subrayó que entiende la importancia de cada detalle, puesto que "esto causa respeto de manera inmediata". Matvienko indicó que varias diputadas del Consejo Consultivo del país árabe se le acercaron y agradecieron su respeto a las tradiciones.

De estos detalles se 'bordan' los patrones diplomáticos", concluyó la alta funcionaria.

Sin embargo, no todas las políticas siguen los códigos de vestimenta como lo hace Valentina Matvienko o la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, quien también ha utilizado vestidos modestos y 'abaya' durante sus visitas a los países musulmanes.

Así, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se negó a cubrir su cabeza durante su visita a Arabia Saudí. Anteriormente, en enero de este año, la secretaria Comercio de España, María Luisa Poncela, asistió a un encuentro oficial en Riad vestida en falda corta, y sin el velo, lo cual causó gran controversia en el país.

A su vez, en 2015, la ex primera dama de EEUU, Michelle Obama, no utilizó la 'abaya' tradicional y estrechó las manos de los miembros de la familia real, algo que no forma parte del protocolo saudí.

