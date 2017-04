Experto: la suspensión del acuerdo sobre la seguridad aérea en Siria es preocupante

"En un periodo de enormes desafíos a los pilares claves de la seguridad europea, la suspensión del único documento que regula los encuentros entre Estados Unidos, sus aliados y Rusia sobre una zona en guerra es de extrema preocupación para todos", afirma el experto en cuestiones de seguridad en la zona Euro-Atlántica.

La vigencia del memorado quedó en suspenso tras el ataque con misiles de crucero de Estados Unidos contra el aeródromo de Shairat, base de la Fuerza Aérea Siria, según comunicó el Ministerio de Exteriores ruso el pasado 7 de abril.

Frear alerta que esta decisión de Moscú se produce en un "momento crítico" en las enfrentadas operaciones militares en Siria.

"La actividad aérea sobre Siria continúa intensificándose y concentrándose cada vez", señala en el documento Regional Imperative: Why we need the Syria Deconfliction Agreement (Imperativo regional: por qué necesitamos el Acuerdo sirio de Supresión de Conflictos).

Los frentes del conflicto están acercándose a medida que Daesh (el autoproclamado Estado Islámico proscrito en Rusia) está siendo acotado en Raqa y las fuerzas opuestas al régimen sirio se repliegan a la región de Idlid.

"Es inevitable que la aviación de Rusia y de la coalición estadounidense sean forzadas a operar en una más cercana proximidad, apoyando con frecuencia fuerzas opuestas", adelanta el experto.

Frear argumenta que "no hay una segunda opción efectiva" en prevención de colisiones aéreas involuntarias sobre Siria.

"Los acuerdos entre Rusia y destacados miembros de la coalición sobre la gestión de incidentes aéreos y marítimos solo tienen vigor en aguas y cielos internacionales y no son válidos en Siria donde la situación evoluciona velozmente y es legalmente opaca", señala.

El investigador del ELN considera "equivocado y contraproducente" la suspensión de un acuerdo que, según resume, responde a la "necesidad práctica" de tratar de evitar accidentes y salvar vidas humanas.

"Se debe permitir la vigencia de acuerdos prácticos enfocados a prevenir errores de cálculo y el liderazgo ruso debe asegurarse que el acuerdo permanezca activo", insta Frear.

Firmado en octubre de 2015, el memorando incluye una serie de protocolos dirigidos a reducir el riesgo de colisiones accidentales e incidentales entre artefactos de Rusia y EEUU — y sus respectivos aliados- durante sus campañas paralelas en el espacio aéreo de Siria.

Además de normas sobre la distancia física en la ruta de vuelo de unos y otros aparatos, se habilitaron un canal de comunicación regular entre dos coroneles de cada potencia y un enlace por vídeo entre oficiales del Pentágono y sus homólogos en Moscú, según explica el experto.

