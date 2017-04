Berlín: "Sin Moscú y Teherán no lograremos una resolución para Siria"

"Puede ser que no le guste a todos, pero sin Moscú y Teherán no lograremos una resolución para Siria", dijo tras una reunión sobre Siria en Italia, citado por el servicio de prensa de su ministerio.

© REUTERS/ Juan Medina Hollande se opone a que Rusia e Irán influyan solos en el futuro de Siria

Subrayó que "una restricción no es el mejor camino" y hay que intentar encontrar de nuevo el enfoque para una resolución conjunta con la participación de Rusia.

"No me imagino que Moscú guarde fidelidad durante largo tiempo a un régimen tan violento como el de Asad, que literalmente no se detendrá ante nada", agregó Gabriel.

Rusia realizó intensas gestiones diplomáticas en cooperación con Turquía e Irán para lograr la retirada de los grupos armados de Alepo y establecer un alto el fuego en Siria vigente desde el 30 de diciembre.

© REUTERS/ Francois Lenoir Mogherini exhorta a sentar a todos en la mesa de negociación sobre Siria

Además, los tres países lograron organizar en la capital kazaja, Astaná, tres encuentros internacionales encaminados a solventar la crisis siria y consolidar la tregua.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado que ha dejado entre 300.000 y 400.000 muertos, según datos de la ONU.

Las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas, entre ellas Daesh (autodenominado Estado Islámico) y el Frente al Nusra, ambas proscritas en Rusia y otros países.

