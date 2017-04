Tillerson espera que las negociaciones en Moscú sean constructivas

"Espero que podamos celebrar consultas constructivas con las autoridades rusas, con el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que Rusia apoye el proceso que podrá llevar la estabilización en Siria", dijo Tillerson en entrevista con ABC News.

Además afirmó que durante su visita a Moscú planea plantear la cuestión si Rusia cumple sus obligaciones en relación con el acuerdo sobre eliminación de armas químicas en Siria.

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky Tillerson dice que no espera respuesta rusa al ataque de EEUU contra Siria

En particular, Tillerson dijo que llamará a Lavrov y las autoridades rusas "a cumplir la obligación hecha ante la comunidad internacional de granizar la eliminación de armas químicas" al añadir que para él no está claro "por qué Rusia no ha logrado alcanzarlo".

"No hago conclusiones sobre su complicidad (al ataque en Idlib), pero está claro que ellos han sido incompetentes y tal vez simplemente fueron engañados por los sirios", dijo.

En la madrugada del 7 de abril, EEUU lanzó 59 misiles de crucero Tomahawk desde los buques de guerra emplazados en el Mediterráneo contra la base aérea de Shairat, en la provincia siria de Homs.

El ataque fue una represalia al uso de sustancias tóxicas en la ciudad de Jan Sheijun, provincia de Idlib, del que Washington culpa a Damasco.

El Gobierno de Siria niega toda implicación en el incidente que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) causó 84 muertos y 545 intoxicados el 4 de abril.

Siria se unió a la Convención sobre las Armas Químicas después de que varios centenares de personas fueron víctimas de un brutal ataque químico en el barrio de Guta Oriental, cerca de Damasco, en agosto de 2013.

Más: Revelan quién estaba al lado de Trump durante el ataque contra la base en Siria

Su renuncia a las armas químicas bajo control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) fue resultado de un acuerdo entre Moscú y Washington y permitió evitar la intervención militar de EEUU en Siria en 2013.

Las armas químicas fueron retiradas del territorio sirio y la OPAQ anunció su total destrucción en enero de 2016.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!