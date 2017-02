Aún está sin acordar la fecha del encuentro entre los presidentes de Rusia y Bielorrusia

© Sputnik/ Andrei Alexandrov Bielorrusia piensa lograr compromiso en disputa con Rusia de petróleo y gas en 2017

"No, todavía no se ha podido acordar esa fecha tomando en consideración las agendas de ambos jefes de Estado, por eso aún no hay fecha exacta ", dijo al ser preguntado sobre la fecha de la reunión del Consejo Supremo de Estado de la Unión Rusia-Bielorrusia.

La semana pasada Lukashenko hizo varias declaraciones críticas sobre Rusia, afirmando que Minsk demandó ante un tribunal los recortes de suministros de petróleo ruso y acusando a Moscú de violar los acuerdos internacionales al restablecer las zonas de control en la frontera ruso-bielorrusa.

Lea más: Lukashenko: Bielorrusia no sacrificará su soberanía por el petróleo ruso

Además el líder bielorruso propuso abrir un expediente penal contra el jefe de la Agencia Rusa de Control Veterinario y Fitosanitario, Rosseljoznadzor, Serguéi Dankvert, alegando que las restricciones impuestas sobre los suministros de víveres bielorrusos a Rusia afectan a su país.

Lea más: "No sentimos miedo": las amenazas de Bielorrusia no inquietan al Ministerio ruso de Agricultura

Por su parte, el servicio de prensa del Kremlin calificó las declaraciones del control fronterizo de incorrectas y falsas y recordó que el presupuesto nacional dejó de ingresar 22.300 millones de dólares entre 2011 y 2015 por suministros de petróleo sin aranceles a Bielorrusia, pero expresó la seguridad de que las discrepancias entre ambos países se resuelvan con calma.

A principios de febrero el director del FSB, Alexandr Bórtnikov, ordenó crear zonas fronterizas en las regiones rusas de Smolensk, Pskov y Briansk, limítrofes con Bielorrusia, para "crear las condiciones necesarias para la protección de la frontera nacional".

La medida se produjo después de que Bielorrusia, que conforma el llamado Estado de la Unión con Rusia, dejara de exigir el visado a nacionales de 80 países que entran a través del aeropuerto de Minsk por un plazo de cinco días como máximo.