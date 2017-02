Marine Le Pen desconfía de las disculpas de Fillon

"No pido a François Fillon que se retire. No me compete a mí decidir quién será el candidato de la derecha y el centro. Pero no entiendo nada de lo que dijo François Fillon", afirmó Marine Le Pen en una entrevista con el canal de televisión LCI.

Para la presidenta del Frente Nacional, Fillon "se disculpa por cosas que, según él, son legales, pero se niega a reembolsar" y, además, "miente" cuando dice no entender por qué los franceses no aceptan que uno pueda trabajar con alguien de su familia.

"Si no se entiende esto, ¿por qué cesó ese contrato unos días antes de entrar en vigor una ley de transparencia que obliga a hacer público este tipo de contrato? Aquí es donde está la mentira", resaltó Marine Le Pen.

El semanario satírico Le Canard Enchaîné desveló en enero que la esposa del ex primer ministro, Penelope Fillon, habría cobrado más de 900.000 euros brutos por empleos supuestamente ficticios, de ayudante parlamentaria de su marido y asesora literaria de Revue Des Deux Mondes, propiedad de un amigo de Fillon.

El 6 de febrero, Fillon admitió que emplear a su esposa Penelope y sus hijos fue un error y pidió perdón a los franceses.

Para el candidato de Los Republicanos, cuya popularidad cayó en picado a causa del escándalo bautizado 'FillonGate' y 'PenelopeGate', es legal que los políticos contraten a familiares, pero los franceses rechazan esta práctica.

​Fillon subrayó que su esposa desempeñó un trabajo "legal y transparente" y tuvo una remuneración "perfectamente justificada".