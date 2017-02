Rusia despolitiza el asunto de los suministros de gas a Europa

"En particular, se acordó aumentar la colaboración en el sector energético", dijo tras haberse reunido con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Señaló que "Hungría es un eslabón fiable de tránsito de combustible ruso a los países de Europa Occidental".

Putin indicó que se abordó el tema del posible trasiego de gas al territorio húngaro.

"Existe la posibilidad técnica para Hungría de recibir gas ruso a través del Nord Stream 2 (…) Es un proyecto bien realizable", declaró.

Precisó que se puede suministrar combustible a través de Eslovaquia y Austria o Turquía, usando el gasoducto Turk Stream.

"Una cosa es cierta: el gas ruso llegará seguramente al mercado húngaro al ciento por ciento", aseguró.

Calificó a Hungría de "socio fiable, solvente y estable".

"Estamos interesados en el suministro de materias primas al mercado húngaro y buscaremos cualquier forma de implementar estos planes", concluyó.

El mandatario ruso precisó que Rusia podría mantener los suministros de gas a Europa vía Ucrania si es viable económicamente.

"Si es viable económicamente y seguro no descartamos que alguna parte del gas ruso se suministre por Ucrania", dijo.

Por su parte, el primer ministro húngaro exhortó a evitar que conflictos políticos se trasladen al ámbito económico, pues salen perdiendo todos los implicados.

"Hungría sigue defendiendo que los problemas no económicos no pueden ser resueltos con medidas económicas, no se deben trasladar otros conflictos al ámbito económico, pues eso afecta a todos", dijo el jefe del Gobierno húngaro.

Viktor Orbán llamó a diversificar los suministros de gas de Rusia debido a la inestabilidad del tránsito del combustible por Ucrania.

Orbán destacó que su país podría participar en el proyecto del gasoducto Turk Stream y recibir en el futuro combustible a través del gasoducto Nord Stream 2.

Por su parte, Putin señaló durante la rueda de prensa que ambas propuestas resultan "muy posibles de realizar" y efectivas.

"En lo referente a la venta de gas, no podemos dejar a un lado la cuestión del grado de estabilidad de los suministros a través de Ucrania, se trata de algo crucial, sabemos de momentos muy inseguros, por eso siempre hemos defendido la diversificación de los suministros de gas", dijo.

Orbán destacó que espera poder ser testigo de un mejoramiento de las relaciones entre Rusia y la UE ya en un futuro próximo.

Apuntó que las pérdidas que sufrieron Rusia y Hungría a causa de las sanciones totalizaron 6.500 millones de dólares.

El primer ministro húngaro señaló que la política antirrusa está "muy de moda" últimamente.

"Son éstas las condiciones en las que tuvimos que defender nuestros contactos económicos", enfatizó Orbán.

Putin, a su vez, constató que el intercambio comercial entre Rusia y Hungría se redujo casi a la mitad en los últimos años.

"Lamentablemente, el intercambio comercial se redujo casi a la mitad en los últimos tres años", precisó.

El presidente ruso también habló de la disminución de la inversión de capitales.

"En ese terreno también se observa un dinamismo negativo: la inversión mutua ha disminuido a la mitad, una situación que no nos conviene en absoluto", remarcó Putin.

En el transcurso de las negociaciones –indicó– se examinaron las medidas que impulsarían el desarrollo del intercambio comercial y la inversión.

Añadió que Hungría aboga por que sus contactos con Rusia sean buenos y transparentes.

"Hungría apuesta por mantener contactos buenos y transparentes con Rusia", dijo.

Al referirse a la central nuclear de Paks en Hungría, Orbán indicó que el acuerdo sobre la última etapa de su construcción, suspendida temporalmente por una investigación de la Comisión Europea, corresponde a todos sus requisitos.

"Esperamos que este año empecemos las obras preparativas, y en 2018 pasemos directamente a la construcción", dijo.