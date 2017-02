Abe defiende la reanudación del diálogo con Rusia

"Creemos que tiene sentido celebrar conversaciones entre nuestros ministros y vamos a continuar ese diálogo", dijo Abe al comparecer en el Parlamento nipón.

El mandatario sostuvo que durante la reciente visita del líder ruso Vladímir Putin a Japón en diciembre, ambos destacaron la importancia de debatir el tema de la seguridad en momentos en que se complica la situación en la región de Asia-Pacífico.

"A día de hoy no hay una fecha concreta para la próxima ronda de las conversaciones, pero entendemos que es importante dialogar con Rusia, un país vecino", insistió.

Abe, por otro lado, cuestionó a Moscú por el despliegue de misiles en las islas Kunashir e Iturup a pocos días del viaje de Putin a Japón.

"Se lo hemos dicho con firmeza a Rusia pero eso no significa que había que interrumpir las negociaciones orientadas a la firma del tratado de paz", remarcó.

El líder japonés señaló que antes del enfriamiento de las relaciones con Moscú, se reunió 15 veces con Putin, lo que le valió fuertes críticas.

"Si tememos las críticas no podremos emprender esfuerzos y si no avanzamos por la senda en la que no se dio ningún paso en 70 años será imposible resolver el problema", puntualizó.

A pocas semanas de la visita del presidente Putin a Japón los medios informaron que Rusia había emplazado misiles antibuques en las islas Kunashir e Iturup.

Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz a la devolución de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai.

Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia en 1855.

Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la II Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.