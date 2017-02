Partidario de Trump rechaza que el decreto migratorio sea una prohibición a los musulmanes

"Esto no es una prohibición a los musulmanes porque (…) existen otros 46 países musulmanes que no están en esa lista en particular", dijo Ahuja, que también es abogado.

© REUTERS/ Carlos Barria Partidarios de Trump defienden su decreto migratorio

Ahuja añadió que actualmente existe "mucha información errónea publicada por medios de comunicación liberal", y se preguntó retóricamente "por qué no están otros países musulmanes como Arabia Saudí, Pakistán" incluidos en la orden.

Según el abogado, la respuesta sería que estos siete países fueron identificados por el presidente saliente Barack Obama y el Congreso como países problemáticos, y que por ello Donald Trump ha puesto una prohibición de nacionales viniendo desde estos países.

Trump aprobó una orden ejecutiva que suspende por 120 días la acogida de refugiados —de manera indefinida a los sirios-, así como también veta por 90 días la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.

Lea más: Algunos países afectados por decreto migratorio de Trump seguirán en la lista

Ahuja recordó que en 1882 hubo una ley para excluir a China, que durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) hubo una moratoria para prohibir a los ciudadanos iraníes entrar en EEUU, y que Barack Obama en 2011 "emitió órdenes para que los iraquíes no vinieran en un periodo de seis meses".

© REUTERS/ Carlo Allegri Los puntos clave de la orden migratoria de Trump

En ese sentido, Trump declaró el domingo en su página de Facebook que "su política es similar a lo que el presidente Obama hizo en 2011 cuando prohibió los visados ​​para los refugiados de Irak" y que los siete países fueron "identificados por Obama por generar terror".

Sin embargo, según publica la revista Foreign Policy estas afirmaciones de Trump no serían ciertas, ya que la administración Obama no prohibió los visados ​​para los refugiados de Irak durante seis meses, únicamente "hubo retrasos en el procesamiento", y "no hubo una prohibición absoluta".

Otro de los puntos que destaca la publicación es que al contrario que Trump, Obama tenía una base sólida de una amenaza específica, incluida la detención en Kentucky de dos refugiados iraquíes.

Además: Musulmanes de EEUU recurrirán el decreto de Trump sobre refugiados

El decreto que firmó Trump generó una oleada de críticas y protestas durante el fin de semana en ciudades y aeropuertos de EEUU, así como en otros países, que continúan hasta este martes.