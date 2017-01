"Los políticos que buscan una confrontación con Putin pronto se irán"

La vieja burocracia orientada hacia la confrontación con el presidente ruso inevitablemente saldrá de la escena política, y van a cambiar drásticamente las relaciones entre Rusia y Europa, por tanto las sanciones contra Rusia serán levantadas tanto por Estados Unidos como por los países europeos.

El político checo opina que hoy en día Putin es el único aliado y socio del nuevo presidente de EEUU y el único que está dispuesto a mantener una cooperación seria con él.

"Trump, obviamente, lo entiende. Moscú reaccionó con calma al reciente decreto migratorio de Trump y dijo "asunto suyo", o sea el asunto interno de Estados Unidos. Entretanto Occidente vio una ola de ira. Los líderes de las viejas democracias se solidarizaron con la oposición interna de Estados Unidos", observó.

Según el ex senador checo, esto quiere decir que el nuevo inquilino de la Casa Blanca hoy en día no tiene aliados serios. Añadió que la visita de la primera ministra británica, Theresa May, solo lo confirmó. Moscú por su parte muestra que está interesada en el diálogo, Putin a su vez tiene sus propios intereses estratégicos, considera Vyvadil.

Desde el punto de vista del entrevistado, solo un país en Europa (Hungría) tiene la capacidad de firmar acuerdos con Rusia. En cuanto a la República Checa, cabe esperar las elecciones parlamentarias en septiembre, declaró.

"Estoy convencido de que el gobierno en el país va a cambiar drásticamente. El nuevo gabinete tendrá una política exclusivamente pragmática", aseveró.

Agregó que por ahora Rusia no debe gastar tiempo discutiendo cualquier proyecto significativo con la República Checa. Según explicó, el ministro de Finanzas del país, Andrej Babis, tiene alta posibilidad de vencer en los comicios.

"Babis es un pragmático capaz de llevarse bien con los presidentes de Rusia y EEUU. Él puede dar nueva vida a la cooperación ruso-checa", concluyó.