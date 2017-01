El jefe de la OTAN aplaude y reafirma apoyo a sanciones contra Rusia

"No es la OTAN quien tomó estas decisiones, pero las celebro y apoyo", dijo en una rueda de prensa.

Indicó que las restricciones reflejan "la reacción de EEUU, la UE y otros Estados ante la agresión de Rusia contra Ucrania".

© REUTERS/ Francois Lenoir La OTAN se prepara para reforzar su presencia en el mar Negro

Las relaciones entre Moscú y algunas naciones de Occidente se deterioraron a raíz de la crisis ucraniana y particularmente tras la adhesión de la península de Crime a a Rusia.

Desde 2014, EEUU, la Unión Europea y otros países occidentales aprobaron varios paquetes de sanciones contra ciudadanos, empresas y sectores enteros de la economía rusa, a lo que Moscú respondió con el embargo a algunas de sus exportaciones agroalimentarias.

Ucrania y los países de Occidente acusaron a Rusia de interferir en el conflicto de Donbás.

Moscú por su parte reiteró en numerosas ocasiones que no tiene relación alguna con los sucesos en el este de Ucrania, no suministra a las milicias equipos militares y municiones, no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que el país vecino supere su crisis política y económica.