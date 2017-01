La ONU espera que sea temporal la prohibición de la entrada de refugiados a EEUU

"Esperamos sinceramente que las medidas aprobadas respecto a los refugiados sean temporales; EEUU es un socio importante de la ONU (…) para el reasentamiento de los refugiados; el secretario general espera un trabajo constructivo con la administración estadounidense sobre sobre éstas y otras cuestiones", dijo en una conferencia de prensa.

Indicó a la vez que históricamente EEUU es uno de los países que acepta a más refugiados y confió en que se mantenga esa tradición.

© REUTERS/ Carlo Allegri Los puntos clave de la orden migratoria de Trump

Dujarric mencionó, sin embargo, que aceptar a los refugiados es una decisión voluntaria y la ONU "jamás obligó a nadie" a hacerlo.

El viernes pasado Trump firmó el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), que anula la admisión de refugiados a EEUU por 120 días y prohíbe indefinidamente aceptar a refugiados sirios con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Asimismo, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU de ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

Durante el fin de semana, miles de estadounidenses protestaron en los aeropuertos de las principales ciudades del país para exigir la cancelación de las restricciones impuestas por el presidente.