Anteriormente el teniente general ucraniano Yuri Dumanski, ex vicejefe del Estado Mayor, propuso al presidente de su país, Petró Poroshenko, "dejar" Sebastopol en manos de Rusia por un "periodo transitorio" para recuperar el control de Crimea.

"Su opinión no es importante para nosotros, es nula, no tiene peso, y no hace falta hacerle caso, nosotros entendemos perfectamente que Crimea es rusa, y no tenemos que demostrárselo a nadie", dijo Poklonski.

General ucraniano sugiere a Poroshenko plan para 'recuperar' Crimea

El funcionario crimeo advirtió que la península se desarrolla como parte de Rusia sin prestar atención a la opinión de quienes se oponen a su estatus.

La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esta opción.

El referéndum fue convocado a raíz del violento cambio de poder en Ucrania, un suceso que Moscú valoró como "golpe de Estado".

Rusia declaró en repetidas ocasiones que la población de Crimea votó democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, por la reunificación con Rusia, país que respeta y acepta esta decisión.

Las autoridades ucranianas siguen defendiendo que la península forma parte de su territorio, aunque se encuentra "temporalmente ocupada".