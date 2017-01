Poroshenko llama a agudizar las sanciones contra Rusia si no progresa Minsk-2

"Si eso no ocurre, consideramos que las sanciones no solo no deben suspenderse, sino que tienen que ser ampliadas", dijo el líder ucraniano durante una rueda de prensa que presidió su encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Poroshenko destaca que Ucrania mantendrá lealtad a los acuerdos de Minsk

Para Poroshenko, actualmente se pueden hallar "suficientes argumentos para que Rusia vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones", y de esa forma se logre un progreso en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la reunificación de Crimea con Rusia, en virtud de un referendo en marzo de 2014 donde fue apoyada por un 96% de votantes.

EEUU, la UE y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo a las importaciones agroalimentarias.