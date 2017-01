¿Por qué EEUU percibe a Irán como una amenaza terrorista?

El documento suspende la aceptación de refugiados de Siria y otros países. Asimismo, durante 90 días, prohíbe la entrada de ciudadanos de los países que causan "especial preocupación" al país norteamericano.

Irán, que se halla en esta lista de países que representan "amenazas terroristas", respondió de inmediato a la medida. El embajador de Suiza, Giulio Haas, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán, fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, donde le fue transmitida una protesta en relación con la limitación del acceso a EEUU para los ciudadanos del país persa.

Según la opinión de algunos expertos entrevistados por Sputnik, el decreto podría haber sido firmado bajo presión. El politólogo iraní y experto en asuntos de Oriente Próximo, Hasan Hanizadeh, exdirector de la principal agencia de noticias iraní, MehrNews, considera posible que este decreto se haya aprobado bajo la influencia del "lobby sionista", muy poderoso en EEUU.

"Este documento no puede llevar a la paz, seguridad y tranquilidad en EEUU, dado que no refleja los intereses de todos los ciudadanos de este país. No se puede olvidar que los residentes de California incluso firmaron una petición para la secesión de su estado. Además, algunos otros estados norteamericanos con una población predominantemente musulmana o afroamericana también se han pronunciado a favor de la secesión", expone el experto.

Otro politólogo y columnista del portal analista IranianPolicy.net, Sajjad Tayeri, se sorprendió de que los ciudadanos de Arabia Saudí no estén en la lista.

"Quedó demostrado ante los tribunales que Irán no había tenido nada que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Los ejecutores del ataque eran ciudadanos saudíes. Al mismo tiempo, Arabia Saudí, por alguna razón, no aparece en el decreto presidencial, donde a su vez sí que se encuentra Irán", expresa el analista con indignación.

A su juicio, no es nada más que un intento de alguna parte del 'establishment' estadounidense de congraciarse con Israel e incluso aquellos países que son patrocinadores reales del terrorismo, como Arabia Saudí y varios otros del golfo Pérsico.