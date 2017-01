Caracas rechaza las declaraciones del vicepresidente de Colombia sobre los venezolanos

"Venezuela rechaza categóricamente las denigrantes y ofensivas declaraciones del vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra el pueblo venezolano", manifestó la Cancillería en un comunicado difundido a la prensa.

La ministra lamentó tal acción y señaló que el vicepresidente colombiano quebrantó los principios establecidos en el Derecho Internacional.

© REUTERS/ Marco Bello Senador colombiano pide que países llamen a la calma en Venezuela como lo hizo Rusia

"Venezuela lamenta profundamente el tono hiriente y degradante con el que la segunda autoridad nacional de Colombia quebrantó estos principios y pretendió desconocer los lazos históricos indisolubles de hermandad de nuestros pueblos guiados por la espada común que les dio la libertad", acotó.

Esto, en relación a las declaraciones en las que Vargas Lleras pidió a los alcaldes y al gobernador de Norte de Santander (este) no permitir que los venezolanos sean beneficiados de los programas sociales.

"Estas casas son para población desplazada que vive en Tibú, no vaya a dejar meter los venecos, por nada del mundo; esto no es para los venecos; no hay un sólo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país se beneficien de programas sociales", expresó el vicepresidente colombiano.

Con estas afirmaciones, señaló la ministra, Vargas Lleras "parece ignorar" los informes de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados en los que se destaca a Venezuela como una nación que ha recibido de manera respetuosa a millones de colombianos.

Venezuela exigió al Gobierno de Colombia pedir las excusas debidas a los venezolanos, "ofendidos por las expresiones xenófobas y discriminatorias emitidas por su vicepresidente".

De igual forma, la canciller advirtió que permanecerá atenta, y actuará en las instancias internacionales respectivas, ante cualquier agresión o violencia que pudiere suceder contra los venezolanos en ese país.