El incierto futuro de Afganistán: EEUU podría aumentar sus tropas en el país

"Nadie desestima el papel de EEUU como una gran potencia económica. Por lo que debe mantener su reputación y cumplir con sus obligaciones, sin embargo y por desgracia, no lo hace. La amenaza terrorista sigue siendo un verdadero desafío para el pueblo afgano", señaló el experto.

Tras la retirada del principal contingente de tropas extranjeras en 2014 de Afganistán, los talibanes consiguieron avanzar considerablemente en todo el país: al menos 6 de las 34 provincias están en riesgo de caer y pasar a manos de los extremistas.

​"Es obvio que las potencias occidentales, que se quedaron en nuestro país, persiguen sus propios objetivos y no piensan preocuparse por el bienestar de la población afgana. No se revisó la política después de la retirada del contingente principal. La confianza de los afganos en los militares

Actualmente, en Afganistán permanecen de forma regular unos 8.400 soldados estadounidenses. El contingente de la OTAN está conformado por 6.400 personas, según el Pentágono. Los objetivos de estos efectivos están lejos de las metas que se habían propuesto ante el público, comentó a Sputnik el profesor de la Universidad de Kabul Matiullah Kharuti.

"El Pentágono pone sus propios intereses por encima de los intereses de Afganistán. Por lo tanto, los estadounidenses no van a aplicar realmente políticas relativas a la lucha contra el terrorismo en Afganistán, no es su nivel. Bajo el pretexto de la campaña antiterrorista, no se olvidan de asuntos más importantes para ellos: el cultivo de estupefacientes y su cosecha", denunció el especialista, en clara referencia a los altos niveles de producción de drogas en el país a pesar de la presencia militar extranjera.

Asimismo, Kharuti calificó como fracaso la política de Barack Obama en Afganistán.

"La política de Obama en Afganistán fracasó. No se ha hecho nada positivo para la economía nacional. Pero desde el punto de vista de EEUU, su propia estrategia —tanto a corto como a largo plazo— se está poniendo en práctica", concluyó.