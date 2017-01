Presidente de México Peña Nieto rechaza órdenes antimigrantes de Trump

"Lamento y repruebo la decisión de EEUU de continuar la construcción de un muro, que lejos de unirnos nos divide, México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", dijo el presidente mexicano en un mensaje de vídeo transmitido en la página oficial de la Presidencia de la República mexicana y sus cuentas de redes sociales.

​Ante las órdenes ejecutivas del presidente de EEUU para emprender medidas migratorias y construir el muro en los 3.200 km de frontera común, el mandatario latinoamericano ordenó "que la secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección" de los mexicanos.

"Donde haya un migrante en riesgo que requiera nuestro respaldo", dijo en la esperada respuesta a las órdenes ejecutivas que —además del muro-, contemplan contratar a 10.000 funcionarios de migración adicionales, quitar subsidios federales a los estados y ciudades "santuario" de inmigrantes ilegales como Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y la capital Washington.

Las órdenes de Trump "ocurren en un momento en que nuestro país inicia pláticas (en Washington), para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica", lamentó Peña Nieto.

Finalmente, el presidente mexicano declinó cancelar la visita a EEUU programada para el 31 de enero en Washington a invitación de Trump, como lo piden casi todas las fuerzas políticas y sociales de su país.

En cambio, se limitó a adelantar que tomará la decisión "con base en el reporte final" de la negociaciones de parte del canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes sostuvieron el miércoles un encuentro con altos funcionarios de la Casa Blanca y culminan el jueves.