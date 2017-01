Medios: Trump prepara orden ejecutiva para reducir rol de EEUU en la ONU

Las órdenes ejecutivas exigen suspender la financiación de agencias de la ONU que no cumplan con ciertos criterios, otorguen carácter de miembro pleno a la Autoridad Palestina o eludan votar sanciones contra Irán o Corea del Norte, señala el diario The New York Times citando un borrador del documento.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump califica la ONU como un club donde la gente pasa un buen rato

EEUU también va a detener la financiación de organizaciones controladas por estados que apoyan el terrorismo o están influenciadas por estados sospechosos de violaciones a los derechos humanos.

El objetivo es reducir "al menos en un 40 por ciento" los fondos que EEUU destina a estas organizaciones, consigna el texto.

Una orden adicional establece una revisión de los tratados multilaterales y pide recomendaciones respecto a qué acuerdos pueden ser derogados.

Esta revisión no incluye tratados relacionados a seguridad, extradición o comercio internacional, señala el periódico.

Actualmente EEUU provee de la cuarta parte de los fondos de las misiones de paz de la ONU.