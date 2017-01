¿Está Soros financiando en la sombra las protestas contra Trump?

Sin poner en cuestión las nobles intenciones de los allí reunidos, es probable que pocos conozcan que más de 50 de las organizaciones que convocaron la marcha recibieron financiación del multimillonario George Soros.

© REUTERS/ Lucy Nicholson En marcha la revolución de colores contra Trump

La investigación llevada a cabo por medios alternativos indica que Soros ha suministrado fondos a por lo menos 56 de los socios de la marcha. La inyección económica ha beneficiado sobre todo a los principales, como el Consejo Nacional de Defensa de Recursos, que se opone a las políticas ambientales del presidente de EEUU, Donald Trump, y Planned Parenthood, que batalla contra la postura del nuevo mandatario sobre el aborto.

Otros grupos como Codepink, Green For All, NARAL Pro-Choice, People for the American Way, Southern Poverty Law Center y 350.org, entre otros que de alguna manera u otra han recibido financiación por parte de George Soros, también figuran en la lista de socios de la marcha. Incluso MoveOn.org —movimiento fundado en 1998 en respuesta al proceso de 'impeachment' contra el entonces presidente, Bill Clinton— también está entre los promotores.

Lea más: Soros vaticina el "fracaso de la dictadura de Trump" y la "caída de Theresa May"

Por su parte, la Fundación Open Society publicó un comunicado en respuesta a estas acusaciones, negando haber financiado las protestas contra el recién elegido presidente:

"Hubo muchos falsos informes sobre la financiación de la protestas por parte de George Soros (…). Esos documentos no contienen verdad alguna. Nosotros apoyamos a una amplia variedad de organizaciones, incluyendo aquellas que ayudan a las mujeres y a las minorías, a quienes históricamente se les ha negado la igualdad de derechos. Muchos de ellos están preocupados por los cambios de política que podrían estar por llegar. Estamos orgullosos de su labor", asegura el comunicado de Open Society, citado por The New York Times.

© Sputnik/ Ilya Matusikhis George Soros perdió $1.000 millones por la victoria de Trump

Lo que sí está acreditado es que, inmediatamente después de la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales, George Soros y otros grandes donantes del Partido Demócrata protagonizaron una conferencia de tres días en Washington en la que abordaron diferentes medidas para contrarrestar la agenda económica y política del entonces presidente electo.

Lea más: "La mejor acción posible contra la fundación de Soros es sacar a la luz lo que hace"