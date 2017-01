"Acuerdos con EEUU que vulneren a México serán inaceptables"

"Nada habrá de estar por encima del interés de los mexicanos, cualquier acuerdo que se proponga y que lastime o vulnere el interés económico o social de México, y que lastime la dignidad de la nación será inaceptable", dijo Videgaray antes de viajar a Washington para sostener reuniones de alto nivel, acompañado del secretario de Economía Ildefonso Guajardo.

"Nuestras relaciones con América del Norte, enfrenta nuevos retos, este es un momento en el cual requerimos de la unidad nacional", dijo el jefe de la diplomacia mexicana luego de que el presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994, y retirar a EEUU del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

"En materia de política exterior necesitamos una política de Estado, no una política personal o una política simplemente de gobierno, y para ello es esencial la participación determinante, eficaz del Senado de la República", planteó el jefe del despacho de Tlatelolco, sede histórica de la cancillería mexicana.

La declaración fue hecha ante líderes del Senado que ofrecieron su respaldo al jefe de la diplomacia mexicana antes de las reuniones de alto nivel en la Casa Blanca, encabezados por Reince Priebus, Jefe de Gabinete del gobierno estadounidense, y Jared Kushner, asesor de la Presidencia, yerno del mandatario, esposo de Ivanka Trump.

En la reunión con la junta plural de coordinación política del Congreso, el senador Fernando Herrera dijo al canciller que en primer lugar "el propósito del Gobierno mexicano, del Senado de la República y de México, es defender el interés nacional".

En segundo lugar, el Senado y el poder Ejecutivo "han definido establecer una agenda y estrategia en común, para atender la actual coyuntura, y trabajar de manera estrecha para definir políticas de Estado que fortalezcan la presencia de México no sólo con Norteamérica, sino con todo el mundo".

En tercer lugar el Senado acompañará al presidente Enrique Peña Nieto acompañará "la discusión que se tendrá en los próximos días en la relación bilateral" con EEUU y diversos países de diversos continentes, en su viaje a reunirse con Trump la próxima semana.

En cuarto lugar el senado anunció "una acción parlamentaria fuerte, vigorosa", se reunirá con sus contrapartes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, para defender el interés de los mexicanos.

De cara al fin del TPP "hoy más que nunca México debe diversificar su presencia y fortalecer los lazos con todas las regiones del planeta, empezando por la región a la que pertenecemos, que es América Latina y el Caribe", puntualizó.

Límites de la negociación

"Si se modifica el TLCAN tiene que ser a partir de una premisa de que sea ganar-ganar; tiene que ser algo positivo para México, no algo que le haga daño al país", prosiguió el alto cargo federal.

Los negociadores mexicanos "no vamos a aceptar cualquier renegociación del tratado comercial", enfatizó.

"Siempre existe la posibilidad de abandonar el Tratado y entonces regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)", adelantó Videgaray.

No obstante, advirtió que ese escenario de confrontación "no es nuestra preferencia ni tampoco esa será nuestra propuesta inicial, por supuesto que no, porque nuestra propuesta es trabajar para tener un mejor tratado y también para los Estados Unidos".

Pero en caso de que la propuesta de modificación al tratado sea una propuesta desfavorable para México, "por supuesto hay límites en lo que podemos aceptar y siempre está esa opción, que sin duda no es la mejor para México, pero es naturalmente una opción", acotó.

Un tema de particular coincidencia entre el Ejecutivo y el Senado es "el apoyo franco y decidido a los mexicanos en Estados Unidos, particularmente el apoyo, la asesoría de carácter legal para la defensa de sus derechos, los derechos civiles y los derechos humanos de los migrantes mexicanos", dijo el canciller.

"Creemos que es hoy más importante que nunca que haya comunicación directa entre legisladores de México y de América del Norte, y la cancillería habrá de acompañar y de apoyar estos esfuerzos", puntualizó el jefe de la diplomacia mexicana.

Videgaray dijo que incluso aceptaba el respaldo ofrecido por los partidos políticos de todo signo e incluso del líder opositor de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador, uno de los punteros entre los precandidatos a la presidencia con miras a los comicios de julio de 2018.

"Si bien no coincido con todos los argumentos que ahí se presentan (por López Obrador), es notable la cantidad de coincidencias que tenemos y así lo hemos expresado, no solamente yo, sino todos quienes participamos en esta reunión de trabajo", puntualizó el secretario de Relaciones Exteriores.