Trump no ha dicho que frenará investigación de supuesto ciberataque ruso

Trump "no ha dado indicaciones de que interrumpirá ninguna investigación", dijo Spicer en una rueda de prensa, y agregó: "Yo no he oído nada de él sobre esto", insistió.

El secretario de prensa añadió que el presidente tampoco había sostenido reuniones específicas sobre este tema con autoridades de las agencias de inteligencia.

Trump califica de "fake" las informaciones sobre la participación del Kremlin en los ciberataques

Trump había sido criticado por dudar de las acusaciones del presidente Barack Obama y de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia supuestamente había interferido en las elecciones de 2016 mediante unos ciberataques para ayudarle a ganar la Casa Blanca.

El Kremlin ha negado en varias ocasiones su implicación en los supuestos ciberataques de la campaña electoral de EEUU.

Trump asumió el viernes su mandato como el presidente número 45 de EEUU en una ceremonia en el Capitolio en Washington.