Asad habla de su futuro tras las consultas en Astaná

"La dimisión del presidente o su continuidad en el cargo es un asunto nacional, que atañe a todos los sirios", recordó Asad en una entrevista con la televisión japonesa TBS cuando le preguntaron si aceptaría dimitir si ello fuese necesario para la reconciliación nacional.

La elección del presidente, prosiguió, se celebra por sufragio directo, por lo que ni el Gobierno ni la oposición pueden atribuirse un derecho que es de todos los sirios.

"No es algo que discutamos con la oposición o con cualquier otro país, es un asunto sirio, y es parte de la Constitución (…) Cuándo tenemos elecciones o, posiblemente, elecciones anticipadas no está en la mesa ahora, pero es la única manera de decidir si tengo que irme o no", subrayó Asad en esta entrevista, que la agencia SANA recoge en su web este viernes.

El presidente sirio afirmó también que él no es la raíz del problema, y que su deber es ayudar al país durante la crisis en vez de huir.

© REUTERS/ Abdalrhman Ismail Grupos opositores de Siria abordarán en Astaná la creación de una coalición

"En una crisis, el presidente debe estar al frente, ocuparse de la crisis, cuando haya terminado puede decir que tal vez quiera quedarse o irse, y es entonces cuando el pueblo sirio le diría 'quédate' o 'no, vete, ya no te queremos'", remarcó.

El 23 de enero, representantes de Damasco y la oposición siria se reunirán en la capital de Kazajistán, Astaná, para intentar elaborar una hoja de ruta encaminada a resolver la crisis siria.

La celebración del encuentro en Astaná, junto con la tregua declarada en Siria el pasado 30 de diciembre, es parte de un paquete de iniciativas de mediación de Rusia y Turquía apoyadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 2336.

© REUTERS/ Bassam Khabieh De Mistura espera que en Astaná se acuerden medidas para el alto el fuego en Siria

Para el 8 de febrero está prevista una nueva ronda de negociaciones sirias en Ginebra, por primera vez desde abril de 2016.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas.

Según los datos de altos cargos de la ONU, entre 300.000 y 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.