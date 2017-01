Balance anual de la guerra mediática: ¿quién y cuánto demonizó a Rusia en 2016?

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Fanny Ardant explica por qué no vale la pena demonizar a Rusia

Sputnik les presenta los datos anuales acerca de las publicaciones que versan sobre el país eslavo en los medios de diferentes países. En el estudio se ofrece también información sobre el tono de los mensajes transmitidos.

En general, la actividad total de los medios de los países estudiados se mantuvo al nivel de unas 62.367 publicaciones, lo que supone un descenso del 2,7% respecto al año 2015 (64.106). Pero lo que es más interesante son los países líderes del 'rating' de los medios agresivos.

Líderes inesperados

© Sputnik/ La lista de los países que demonizan más a Rusia

Por sorprendente que pueda parecer, EEUU no es el país más hostil —'mediáticamente'— contra Rusia. Con 2.795 publicaciones registradas por el sistema, EEUU se encuentra en el quinto lugar de la lista de todas las publicaciones, 'muy negativas' y 'moderadamente negativas' juntas, recopilada por la institución.

En este sentido, el país norteamericano se ve adelantado por… España, con 2.889 publicaciones, en su mayoría 'moderadamente negativas'. En cuanto a los líderes, Alemania se mostró indiscutiblemente al frente de la clasificación, con 9.476 publicaciones sobre Rusia, en su mayoría 'muy negativas', seguida por Francia (7.190) y Reino Unido (4.772).

Más: Artículo sobre 'propaganda rusa' causa escándalo en la comunidad periodística de EEUU

Tanto Alemania como Francia aumentaron su actividad mediática relativa a la Federación rusa en comparación con el año anterior, mientras que el Reino Unido disminuyó la cantidad total de sus publicaciones.

Los más negativos de todos

Al estructurar la lista según la cantidad de las publicaciones puramente 'negativas', surgen aún más detalles peculiares.

© Sputnik/ La lista según la cantidad de las publicaciones puramente 'negativas'

Así, mientras Alemania ostenta el primer lugar, los demás líderes se encuentran en la segunda mitad del top 10 —Reino Unido (6º), Francia (8º) y España (10º)—.

El segundo puesto en cuanto a la postura mediática negativa lo ocupa Ucrania, circunstancia que se debe sobre todo a la grave crisis que atraviesan las relaciones bilaterales.

Pero el tercer lugar fue a parar a… Suecia, un país que no tuvo muchos problemas con Rusia hasta que empezaron las discusiones acerca de la posible integración del país escandinavo en la OTAN. La política mediática, así, refleja —¿o tal vez, ocasiona?— un enfriamiento bilateral.

Dinamarca, otro vecino escandinavo atemorizado por la cacareada 'amenaza rusa' también forma parte del top 10, aunque la cantidad de publicaciones 'negativas' apenas supera a la de Francia.

Llama la atención la ausencia de EEUU en el top 10. Los datos demuestran que, aunque la nación norteamericana está en las primeras posiciones en cuanto a la cantidad total de mensajes de carácter negativo, en general, este año ha cedido el liderazgo en los mensajes más 'negativos' a otros países.

¿Qué leer para obtener información antirrusa?

Finalmente, los datos del estudio enumeran los medios concretos que brindaron más que otros en los 'ratings' de sus respectivos países publicaciones 'moderadamente negativas' contra el país eslavo.

© Sputnik/ Medios de países con visiones 'moderadamente negativas' hacia Rusia

Los medios alemanes dominan la lista. A nivel nacional, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) se impone como líder del 'rating' con 842 publicaciones, rebasando a sus colegas de Die Welt (584), Süddeutsche Zeitung (552) y Deutschlandradio (543).

El quinto lugar recayó en el medio británico The Times (496), seguido de cerca por sus compatriotas de The Independent (460). El único medio norteamericano en alcanzar el top 10 de los medios con una visión y una actitud más negativa hacia Rusia es The Washington Post.

Una medalla de 'honor dudoso' la lleva colgada el rotativo lituano Lietuvos Rytas: con 437 publicaciones, es el único diario fuera de Alemania y el mundo anglosajón en abrirse hueco en el 'ranking' de los medios individuales de marcado carácter antirruso.

Más: Centro de propaganda antirrusa en EEUU… con patrocinio ucraniano

A propósito, el 2016 supuso un avance considerable para el panorama mediático germano: en 2015, solo tres diarios teutones estaban presentes en el top 10 de los más 'moderadamente negativos'.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!