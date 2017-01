Abogado de Snowden comenta exigencias de EEUU de entregarlo como "regalo" para Trump

"Cuando Edward Snowden apareció en Rusia y me hice su abogado, de mi oficina casi no salían los representantes de la embajada de EEUU, que nos proponían enviarlo como un bulto, con lazo y todo, de vuelta a EEUU", dijo el jurista.

Anteriormente el ex jefe adjunto de la CIA, Michael Morell, escribió en una columna en The Cipher Brief que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tiene actualmente una gran oportunidad de mejorar las relaciones de su país con EEUU, enviando a Snowden "en calidad de regalo" al presidente electo de EEUU, Donald Trump.

Kucherena subrayó que Rusia no suele "hacer trucos malabares" con sus principios ni ponerle un precio al cumplimiento de las libertades y derechos humanos.

Snowden, exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) nortamericana, filtró en junio de 2013 a los periódicos The Washington Post y The Guardian archivos clasificados sobre los programas globales de cibervigilancia de EEUU y el Reino Unido.

El estadounidense escapó a Hong Kong y luego se refugió en Moscú, donde pasó varias semanas en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremétievo, hasta que en agosto de 2013 obtuvo asilo en Rusia por un año.

El 1 de agosto de 2014, recibió un permiso de residencia en Rusia de tres años, que le permite viajar por el país y salir al exterior.

Snowden podría ser condenado en EEUU a 30 años de prisión por espionaje.