El presidente francés llama a la transición del poder en Siria

"Siempre he dicho que él (Asad) no podía ser la solución del problema del que es la causa, no es simplemente una cuestión ética —la ética es importante- sino de lucidez, siempre he afirmado que una transición política en Siria era necesaria", comentó el mandatario al intervenir ante el cuerpo diplomático acreditado en Francia.

Sin embargo, llamó a reanudar cuanto antes las negociaciones sirias bajo el amparo de Naciones Unidas, con participación de todas las partes involucradas incluidos los representantes del régimen de Asad, a excepción de los fundamentalistas y extremistas.

"Francia es favorable a toda iniciativa que permitirá poner fin a las hostilidades, y es la razón por la que votamos por la resolución presentada por Rusia sobre la continuación del cese del fuego, que propuso junto con Turquía, pero no podemos detenernos ahí", aseveró.

Hollande añadió que el marco para las negociaciones fue establecido en Ginebra en 2012 y hay que seguirlo.

El candidato a la presidencia de Francia, François Fillon, admitió el miércoles la posibilidad de dialogar con el presidente sirio, Bashar Asad, para solucionar el conflicto en Siria.

"Al rechazar la misma idea de dialogar con el régimen de Bashar Asad, la diplomacia francesa y occidental en general se excluyeron del proceso de solución del conflicto en Siria", dijo a la televisión BFMTV.

Opinó que ahora Francia está fuera y solo "observa el desarrollo de los acontecimientos, a los rusos, a los iraníes, a los turcos que están solucionando el problema" sin su participación.

Las negociaciones entre los representantes de Damasco y la oposición siria en Astaná, capital de Kazajistán, deben comenzar a más tardar el día 23 de enero con la participación de Naciones Unidas y servir de base para elaborar una hoja de ruta para resolver la crisis siria.

La celebración de estas consultas es parte de un paquete de incitativas de Rusia y Turquía mencionadas en la resolución 2336 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la nueva tregua en Siria que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.