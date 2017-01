Moscú no participará en la PACE sin protección de derechos de delegaciones nacionales

"El tema de la participación de la delegación de Rusia en la PACE concierne a la propia Asamblea Parlamentaria y a que realice los cambios necesarios en sus reglamentos; mientras no hayan cambios y no se protejan los derechos de las delegaciones nacionales, no tiene sentido llevar a cabo trabajo alguno en la PACE", aseveró durante la plenaria de la Cámara Baja del Parlamento ruso.

En el marco de la reunión, Volodin aseguró que la parte rusa apuesta por el diálogo y trabaja permanentemente en la edificación de contactos bilaterales con todos los países miembros de la PACE.

La víspera Volodin anunció que se reunirá próximamente con el presidente de la PACE, Pedro Agramunt.

Volodin especificó que el encuentro está previsto para este jueves 12 de enero.

A finales de abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto tras calificar de "anexión ilegal" la incorporación de Crimea a Rusia, las sanciones fueron renovadas en enero de 2015.

Rusia suspendió su participación en la PACE en señal de protesta y aclaró que solo volvería si se levantaban las sanciones impuestas contra su delegación.