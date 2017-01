Comienza la transición hacia la Era Trump

Comenzó la transición entre el demócrata Barack Obama y el republicano Donald Trump, quien a partir del 20 enero ocupará el asiento principal de la Casa Blanca. La primera señal del enroque Ejecutivo tiene lugar en el Congreso, donde se inició la batalla para la confirmación del gabinete que acompañará al magnate en su presidencia.

Para el profesor de la Universidad de Texas-Rio Grande Valley Arturo López-Levy, no habrá mayores sorpresas. Desde 1977 hasta 2013, cuando se realizaron las nominaciones en el primer año de cada gobierno para miembros del gabinete, hubo 109 nominaciones. De ellas sólo cinco se retiraron y una fue rechazada. El resto de los nominados han sido aprobados, explicó.

"Lo normal es que el Senado le dé al presidente el voto positivo en torno a la nominación de un miembro del gabinete. Si vamos a una situación en la cual el presidente y el partido que está en control del Senado coinciden, hay que ir a 1925 para encontrar una ocasión en la cual un nominado presidencial para miembro del gabinete fue rechazado. Eso no quita que se vuelva a registrar la tendencia. Hoy existe una gran polarización política y una mayor resistencia a las nominaciones por parte del partido contrario al presidente", dijo a Sputnik el co-autor del libro "Raul Castro and the New Cuba: A Close-up view of change".

El equipo ministerial propuesto despertó polémica por la presencia de millonarios, militares y directivos empresariales sin experiencia política.

"Exceptuando el debate sobre Jeff Sessions [nominado a la cartera de Justicia] por algunas cosas que están en su pasado y el caso de Rex Tillerson para secretario de Estado por la discusión que existe por su relación con rusia y el caso de Steven Mnuchin [propuesto para ocupar el rol de secretario del Tesoro] porque hay un sentimiento muy fuerte anti Wall Street en el público, lo más probable es que sean confirmados", concluyó López-Levy.