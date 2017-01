"Críticas contra RT revelan deseo de Occidente de monopolizar la información"

"El hecho de que el Servicio Internacional de la BBC, la alemana Deutsche Welle y la Broadcasting Board of Governors de EEUU reciben mucho más fondos que RT (…) para difundir el punto de vista de los gobiernos de sus países entre la audiencia global, muestra que las élites políticas y mediáticas de Europa y EEUU no quieren perder el monopolio sobre cómo se presenta la información", publicó The Guardian, citando el mensaje.

Al abordar las recientes acusaciones contra Rusia de interferir en las presidenciales en EEUU, Simonián afirmó que da la impresión de que "todos los medios extranjeros deben actuar conforme a un escenario aprobado (de la campaña electoral) para evitar las acusaciones de injerencia".

"Y desde luego no se aborda la neutralidad; la única manera admisible era apoyar a Clinton y agredir a Trump", escribió la directora de RT.

Según Simonián, "la única acusación de los servicios de inteligencia contra RT es que la cadena criticó a Clinton al revelar en sus reportajes los hechos reales sobre ella".

El pasado 6 de enero, la Comunidad de Inteligencia estadounidense emitió un su informe dedicado a la supuesta influencia rusa en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en EEUU, en el que acusó a Rusia de emplear los medios de información, entre ellos RT y Sputnik, para favorecer al entonces candidato republicano Donald Trump y desprestigiar a su rival demócrata, Hillary Clinton.

​Los servicios de inteligencia concluyeron, basándose en los reportajes de la televisión rusa y las publicaciones en las redes sociales, que Rusia lleva a cabo "operaciones secretas" para influir en las elecciones.

El 9 de enero, el Kremlin rechazó rotundamente las acusaciones de EEUU al señalar que son "absolutamente infundadas, gratuitas" y que ya "generan fuerte cansancio".