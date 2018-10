El Kremlin descarta riesgo de que fracase el acuerdo sobre Idlib

MOSCÚ (Sputnik) — No hay riesgo alguno de que se incumpla el acuerdo ruso-turco sobre la zona de distensión en la provincia siria de Idlib, pese a que la situación en la región es difícil, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No, de momento no vemos amenaza alguna", dijo Peskov al comentar las declaraciones del ministro de Exteriores sirio, Walid Mualem, de que Turquía no quiere cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev "Occidente tendrá difícil criticar la jugada de Rusia y Turquía en Idlib"

El portavoz recordó que el sábado el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Turquía cumple con sus compromisos, aunque la situación es complicada y no todo va según lo planeado por Turquía.

"Putin dijo que lo entendemos porque, de hecho, la situación es extremadamente complicada, pero lo importante es que Rusia realmente ve que la parte turca realiza todos los esfuerzos para cumplir con todos los acuerdos existentes", resaltó Peskov.

Los líderes de Rusia, Turquía, Alemania y Francia se reunieron el 27 de octubre en Estambul para debatir la situación en la provincia siria de Idlib, la lucha antiterrorista y la creación de la Comisión Constituyente en Siria.

También: ¿Cómo se implementará el acuerdo sobre una zona desmilitarizada en Idlib?

Peskov declaró el 29 de octubre que Moscú informaría a las autoridades sirias sobre los resultados de la cumbre a cuatro bandas.