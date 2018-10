¿A quién le queda mejor el calificativo de 'Estado canalla'?

Cada país tiene sus propios intereses que busca proteger, pero son los métodos para hacerlo los que podrían marcar la diferencia entre un 'Estado canalla' y un Estado que respeta las leyes internacionales, argumenta Paul Pillar en su artículo para el medio The National Interest.

La noción de un 'Estado paria' —como también se le llama— no puede aplicarse automáticamente a "cualquier país que tiene objetivos que no nos gusten, o con los que no nos asociemos": cada país tiene sus intereses que difieren de los de EEUU, afirma Pillar.

Así, para que la acusación de 'Estado canalla' realmente tenga peso, el señalado debe actuar en contra del derecho internacional; y debe engañar y aplicar la violencia en situaciones donde las soluciones pacíficas están todavía disponibles, explica el investigador senior no residente de la Universidad de Georgetown y la Institución Brookings.

© AFP 2018 / Ali Al-Saadi "EEUU presenta cargos contra cualquier país que no le guste"

Un país que EEUU regularmente presenta como un 'Estado paria' es Irán. Y es emblemático que la Corte Internacional de Justicia falló en favor de Teherán en su acusación contra Washington por haber violado un antiguo tratado de amistad firmado en 1955 e invocado de vez en cuando por ambos lados.

Tras esta decisión de la Corte, EEUU anunció su decisión de romper el acuerdo, algo que difícilmente habría sucedido si los jueces hubieran favorecido a Washington, opina Pillar.

El autor propone observar en este episodio la reacción del Gobierno de EEUU a una acción pacífica y conforme de Irán en una corte que respeta todos los procedimientos y el espíritu del derecho internacional

"Irán no ha hecho nada de 'canalla' en este caso. Es EEUU que declara ignorar las leyes internacionales, estándares y reglas para una solución pacífica de los conflictos, y afirma usar cualquier método para promover su campaña de hostilidad hacia otro Estado", apunta Pillar.

El caso del tratado de 1955 se suma al abandono del acuerdo nuclear con Irán , un tratado multilateral reforzado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada unánimemente en 2015 y que ahora se ve bajo presión debido a la retirada unilateral de Washington.

A los ejemplos de Pillar se puede agregar la más reciente retirada de EEUU del Tratado INF con Rusia, crucial para la seguridad internacional, así como la interpretación unilateral y no acordada del acuerdo sobre la utilización pacífica del plutonio de uso militar, otra vez ruso-estadounidense.

El 'Estado canalla' del Golfo Pérsico

"Todo esto tiene en el fondo el comportamiento descarado del mayor rival regional de Irán: Arabia Saudí", continúa el autor.

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Ankara, supuestamente como consecuencia de 'una riña', aunque es "un caso extremo de la crueldad" de las acciones de Riad, no sería el primero, según Pillar.

El analista recuerda los bombardeos aéreos y el bloqueo de Yemen, que fomentan la peor crisis humanitaria del planeta y amenaza las vidas de millones de personas, así como el secuestro del primer ministro del Líbano con el fin de provocar una crisis política en ese país.

© REUTERS / Stringer Irán o EEUU: cuál es el principal patrocinador del terrorismo

El método usado para alcanzar un objetivo diferencia un 'Estado-canalla' de un Estado que respeta las reglas de juego internacionales, reitera Pillar. En el caso de Khashoggi, Arabia Saudí hubiera podido lanzar una campaña propagandística para desmentir lo que escribió el periodista o debatir sus argumentos públicamente.

Para el investigador este método saudí de resolver las discrepancias está muy lejos de la demanda de Irán contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia, "que no tiene nada de canalla en sí".

Por eso, el analista concluye que "la campaña de hostilidad que lleva adelante la Administración Trump contra Irán no tiene que ver con su presunto estatus de 'paria' sino que tiene otros motivos".