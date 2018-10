Lavrov: EEUU continúa trasladando yihadistas a Irak y Afganistán

"Cada vez tenemos más informes de que los estadounidenses trasladan a los yihadistas de ISIS a Irak y Afganistán, son hechos alarmantes", dijo Lavrov en una entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro.

Rusia ha solicitado información al respecto a Washington y a las instituciones internacionales, agregó.

El canciller ruso alertó que los terroristas de ISIS se están asentando en el norte de Afganistán, "muy cerca de Asia Central, de nuestros aliados y socios estratégicos".

"Es un problema muy grave, trabajaremos para esclarecer completamente esta cuestión", aseguró.

Al referirse a la presencia terrorista en Siria, Lavrov señaló que los combatientes de ISIS "se sienten muy a gusto" en Al Tanaf, en el sudeste del país árabe, donde EEUU mantiene una base militar.

Como resultado, el campo de refugiados Rukban, situado en esa misma zona sigue incomunicado, "porque nadie puede garantizar un acceso seguro a este campamento sin riesgo de ser atacado por los terroristas", denunció el canciller.

El campamento de refugiados de Rukban se ubica en una zona controlada por las fuerzas armadas de EEUU cerca de la base en Al Tanaf, en la que se lleva a cabo la preparación y pertrecho de unidades de la oposición armada siria.

El campamento fue creado en la frontera sirio-jordana en 2014 después de que Amán cerrara la frontera para los refugiados sirios alegando razones de seguridad y economía.

Rusia ya había instado a EEUU a cerrar su base militar en Al Tanaf y brindar acceso humanitario inmediato al campamento de Rukban.

El diplomático añadió que Rusia no comparte la postura del llamado 'grupo pequeño' para Siria y desaprueba sus acciones contra el Gobierno del país árabe.

El denominado 'grupo pequeño' sobre Siria, está conformado por Alemania, Arabia Saudí, EEUU, Egipto, Francia, Jordania y el Reino Unido.

"No podemos aceptar las acciones de este llamado 'grupo pequeño', ante todo de países occidentales en referencia al uso de la fuerza contra el Estado sirio y las infraestructuras gubernamentales bajo pretexto del uso de armas químicas por Damasco, lo que nunca fue confirmado por los hechos", dijo Lavrov.

Lavrov recordó que el pasado 14 de abril EEUU, Francia y el Reino Unido atacaron las instalaciones presuntamente vinculadas con la producción de las armas químicas en Siria unas horas antes de la prevista llegada de los expertos de la OPAQ.

"Sus altos cargos [franceses] lo sabían perfectamente, todos estaban al tanto", aseveró.

En este contexto, continuó Lavrov, semejante comportamiento de los países occidentales se puede explicar solo por el deseo de borrar las pruebas del falso ataque químico.

Sin embargo, indicó Lavrov, la plataforma de Astaná sobre Siria está dispuesta a mantener contactos con el llamado grupo pequeño.

"No nos oponemos a los contactos incluso con aquellos que no comparten nuestras evaluaciones y cuyas evaluaciones no las apoyamos nosotros", dijo.

El canciller ruso recordó que las fuerzas de Rusia están en Siria por invitación del gobierno legítimo del país árabe, mientras los países de Occidente no cuentan con semejante invitación.

El 14 de abril de 2018, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron misiles contra instalaciones sirias que, según afirmaron, Damasco utilizaba para fabricar armas químicas.

Antes del ataque, los países occidentales acusaron a Damasco de haber arrojado el 7 de abril un barril con gas tóxico sobre la ciudad de Duma, en Guta Oriental, basándose en las denuncias de grupos de la oposición armada y ONG relacionadas.

Las acusaciones se fundamentaban solo en los vídeos publicados por sitios web que apoyan a la oposición siria.

Tanto el Gobierno sirio como Rusia lo negaron, Moscú sostuvo que el supuesto ataque químico había sido un montaje.

Elecciones en Libia

El canciller advirtió que celebrar las elecciones en Libia antes de que las fuerzas políticas logren un consenso es arriesgado.

"Por desgracia, no se cumplen estrictamente los acuerdos logrados en París y como resultado las fuerzas políticas aún no tienen un consenso de cómo funcionará el sistema político, en esta situación es muy arriesgado celebrar las elecciones, en opinión de muchos expertos", declaró en entrevista con los medios RT France, Paris Match y Le Figaro.

Lavrov agregó que Rusia apoya los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas para Libia, Ghassan Salamé, quien busca contribuir a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y asuman compromisos "antes de ir al colegio electoral".

El diplomático a la vez destacó que Rusia, junto con Francia, Italia y otros socios europeos y regionales, trata de aliviar la situación en Libia.

Moscú "aprecia mucho lo que hizo el presidente [de Francia, Emmanuel] Macron en mayo cuando invitó a cuatro actores principales del pueblo libio a París", expresó.

El pasado 29 de mayo se celebró en la capital francesa una conferencia internacional bajo los auspicios de la ONU sobre Libia, durante la cual las partes de la crisis acordaron celebrar las elecciones presidenciales y parlamentarias el 10 de diciembre.

El país vive una profunda crisis desde 2011, año en que el derrocamiento de Muamar Gadafi abonara el terreno para una dualidad de poderes, la escalada de violencia, la proliferación de grupos yihadistas y mafias que trafican con mercancías y migrantes ilegales de África a Europa.

Situación en Yemen

Rusia aspira a asistir a la ONU en la solución de la crisis en Yemen, declaró Lavrov.

"El enviado especial de la ONU para Yemen Martin Griffiths, en mi opinión, está inspirado por nobles ideas e intenciones y queremos ayudarlo", dijo en una entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro.

Lavrov precisó que "actualmente el objetivo clave consiste en cesar las hostilidades, en lograr acuerdos sobre cómo funcionará el puerto de Al Hudayda en torno al cual se desarrollan los más cruentos combates y en pasar a un proceso político estancado por discusiones sobre dónde reunirse y cómo llegar al lugar del encuentro".

El ministro ruso indicó que estos debates solo agravan la situación y que "vamos a promover la necesidad de dejar de lado todo lo secundario y sentar a los bandos en la mesa de negociaciones sin consultas, sin ninguna condición previa".

Lavrov subrayó que Rusia seguirá enviando a Yemen ayuda humanitaria.

"No es fácil tomando en cuenta que las hostilidades continúan, algunas veces conseguimos un acuerdo con la coalición, en concreto, con Arabia Saudí que la encabeza", recordó.

El canciller subrayó que la coalición árabe también presta ayuda humanitaria a Yemen.

"Todo eso es útil, pero hay que poner fin a la guerra", recalcó.

Según comunicó Al Arabiya la semana pasada, Griffiths empezó las consultas con los bandos del conflicto en Yemen para reanudar las negociaciones en noviembre, probablemente en Viena.

A principios de septiembre debían empezar en Ginebra las consultas yemeníes tras una pausa de dos años, con la participación de representantes de los hutíes y de las autoridades de Yemen y encabezadas por el presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que cuenta con el apoyo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí.

Sin embargo, los hutíes se negaron a viajar a Ginebra, alegando la falta de garantías para su regreso seguro a su país.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015 intervino en el conflicto del lado del Gobierno legítimo una coalición encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Unos 6.600 civiles murieron y casi 10.500 resultaron heridos en Yemen del 26 de marzo de 2015 al 9 de agosto de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Hasta ahora han fracasado todos los intentos de la ONU de resolver el conflicto por vía pacífica.

Diálogo con la OTAN

Lavrov destacó que Rusia está alarmada por la ausencia total de un diálogo militar profesional con la Alianza Atlántica.

"Estamos muy alarmados por la ausencia absoluta de todo diálogo profesional entre militares de Rusia y la OTAN", expresó en una entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro.

El ministro lamentó asimismo la falta de resultados tras las últimas reuniones del Consejo OTAN-Rusia.

"El Consejo OTAN-Rusia, cuyas actividades fueron suspendidas por nuestros socios occidentales, se ha reunido en unas tres ocasiones en lo últimos dos años. sin lograr resultado alguno en absoluto", indicó.

Según Lavrov, la Alianza buscaba reanudar las reuniones del Consejo para debatir la situación en Ucrania.

"Querían utilizar el Consejo OTAN-Rusia como otra herramienta para acusarnos de todos los pecados capitales y como un medio de satisfacer los caprichos de nuestros vecinos ucranianos que sueñan con que las sanciones se recrudezcan eternamente y que Rusia siempre esté en el ojo del huracán", denunció.

Moscú aceptó esos debates partiendo de la premisa de que también se discutirían otros temas, como Afganistán o la lucha contra el terrorismo, recordó el canciller.

Sin embargo, lamentó, están paralizadas las demás áreas de cooperación, como la de Afganistán, donde Moscú y la Alianza colaboraban con éxito en los programas de suministros de helicópteros y de formación de personal del servicio antidrogas, entre otros muchos.

"Periódicamente, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, [Valeri] Guerásimov, conversa por teléfono con el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, [Curtis] Scaparrotti, pero no es lo que se necesita en la situación actual en la que hay un elevado riesgo de incidentes no intencionados", concluyó.

Tras la reincorporación de Crimea a Rusia, en 2014, y la crisis en el este de Ucrania, la OTAN suspendió toda cooperación civil y militar con Moscú.

Paralelamente decidió, sin embargo, preservar los canales de diálogo político y la comunicación militar, y continuar la labor del Consejo OTAN-Rusia, un foro de consultas bilaterales establecido en 2002, al nivel de embajadores o inferior.