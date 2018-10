Ankara espera que el periodista saudí Khashoggi esté vivo

"Si se han dado cuenta, no hemos dicho en ningún momento que lo mataron, incluso si yo personalmente pensara que lo mataron, expreso la esperanza de que no sea así, y esperamos que realmente no sea así", dijo Aktay.

Señaló también que si EEUU dispone de alguna información, Ankara quisiera conocerla.

"Nuestra Fiscalía lleva a cabo una investigación y estamos dispuestos a aceptar la información de cualquiera que la posea, hay un acuerdo que permite a nuestros representantes operar en el Consulado General de Arabia Saudí y no sé por qué aún no han comenzado a trabajar, probablemente hay una razón", dijo el funcionario.

Recordó también que se había creado un grupo de trabajo conjunto para investigar la desaparición del periodista saudí.

"Esperamos aclaraciones de la parte saudí ya que el incidente se produjo en Turquía", subrayó.

Afirmó también que se están examinando los datos grabados por unas 180 cámaras de vigilancia y que antes de debatir lo ocurrido en los medios de comunicación es necesario concluir la investigación de la desaparición de Khashoggi.

"Si esto [la implicación de Arabia Saudí en el incidente] se comprueba, entonces, por supuesto, no se quedará sin una respuesta, que se hará en el marco del derecho internacional", recalcó Aktay.

Khashoggi, columnista del periódico estadounidense The Washington Post quien desde 2017 vivía en EEUU, fue dado por desaparecido el 2 de octubre en Turquía.

El periodista fue visto por última vez entrando al Consulado General de Arabia Saudí en Estambul.

Según su pareja, una ciudadana turca con la que iba a casarse, Khashoggi fue invitado al Consulado para obtener los documentos necesarios para su matrimonio, mientras ella se quedó fuera esperando.

Tras cinco horas, uno de los empleados del Consulado General le dijo a la mujer que su prometido ya se había ido.

Riad asegura que Khashoggi desapareció después de abandonar el Consulado, y su legación diplomática coopera con las autoridades turcas para arrojar la luz sobre las circunstancias de la desaparición del periodista.

Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, restó credibilidad a las explicaciones de Riad.

Para la fecha, Turquía cuenta con el permiso de Arabia Saudí para registrar el consulado, además los dos países acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para investigar el caso.

Según The Washington Post, funcionarios de Turquía enseñaron a sus colegas de EEUU grabaciones de audio y vídeo demostrando que Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul.

De acuerdo con las fuentes del diario, el periodista fue torturado y supuestamente desmembrado.