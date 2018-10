Madrid pide a Israel detener la demolición de un poblado beduino en Cisjordania

Me he reunido con el Ministro israelí @yoavgallant en #UfMRegForum. Hemos hablado de la situación regional y le he pedido que #Israel detenga sus planes de demoler el poblado de Khan al Ahmar, cuya desaparición impactaría en la contigüidad del territorio palestino. pic.twitter.com/IYhbXhAYBH