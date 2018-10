Líder de Hamás en Gaza asegura que no quiere una nueva guerra con Israel

JERUSALÉN (Sputnik) — El líder del movimiento palestino islámico Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, aseguró en una entrevista exclusiva al diario israelí Yedioth Ahronoth que no desea "más guerras" con Israel y su prioridad es terminar con el bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza desde hace 11 años.

"A nadie le interesa una nueva guerra. A nosotros, con certeza, no. ¿Quién quiere enfrentarse a una potencia nuclear con cuatro hondas? No se consigue nada con una guerra", dijo en esta entrevista, la primera que el líder de Hamás concede a un medio israelí.

Sinwar pasó 22 años en una cárcel israelí. Estaba condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes a finales de los años 80, pero fue liberado en 2011 gracias a un intercambio de presos palestinos por un soldado israelí secuestrado en Gaza.

"Veo una oportunidad para un cambio en este momento (…) No estoy diciendo que no voy a volver a la lucha armada. Pero insisto en que no quiero más guerras. Lo que quiero es el final del bloqueo. Mi principal compromiso es actuar en favor del interés de la gente de Gaza. Defenderlos y defender su derecho a la libertad y a la independencia", agregó.

En las últimas semanas Hamás y responsables israelíes, con la mediación egipcia, han participado en negociaciones para lograr un alto el fuego duradero en Gaza.

Cuestiones como los presos palestinos o las maneras de aliviar el bloqueo, así como la entrega de los cadáveres de dos soldados israelíes muertos en Gaza en 2014 han impedido que estas conversaciones tengan por ahora un resultado positivo.

"No hay un acuerdo todavía. Hamás y el resto de organizaciones palestinas tienen la voluntad de firmarlo y respetarlo pero por ahora lo único que existe es la ocupación (israelí). Y es importante dejar algo claro: si nos atacan nos defenderemos. Y habrá otra guerra. Pero diré lo mismo después: no se consigue nada con guerras", explicó este líder de Hamás, considerado uno de los creadores del brazo armado del movimiento, las brigadas Ezzedin al Qassam.

Sinwar alertó también de que la situación humanitaria en Gaza, donde la pobreza y el desempleo son muy elevados, podría provocar en cualquier momento "un estallido".

"La responsabilidad recae en quien cierra las fronteras no en quienes intentan reabrirlas", dijo el líder de Hamás, acusando a Israel, quien controla la entrada de mercancías en la Franja y concede a cuentagotas permisos de salida para los gazatíes, sobre todo por razones humanitarias.

La Franja de Gaza, donde viven unos dos millones de personas, limita al sur con Egipto, país que también ha restringido al máximo la salida de gazatíes en los últimos años.

Desde hace algunos meses, El Cairo abre con frecuencia el paso fronterizo con Gaza y por él salen, de manera controlada, jóvenes que estudian en el extranjero, enfermos y aquellos que tienen los medios económicos para pagar tasas de salida, que son una ínfima minoría en Gaza.