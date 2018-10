Irán advierte que las nuevas sanciones de EEUU incidirán en el precio del petróleo

El Gobierno de Washington prevé activar el 5 de noviembre un paquete de restricciones contra el sector petrolero de Irán.

"Creo que es evidente, y muchos lo auguran, que si Irán queda al margen del mercado, eso repercutirá seriamente en el propio mercado y en los precios del petróleo", dijo el diplomático en una entrevista a RIA Novosti.

Asismismo Araqchi declaró que Irán colabora con sus socios para crear mecanismos bilaterales de comercialización de petróleo para evadir las sanciones estadounidenses.

"Llevamos a cabo las negociaciones con todos nuestros socios para crear mecanismos bilaterales (…), tenemos una gran experiencia en el contexto de las rondas de sanciones anteriores al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y sabemos que estos acuerdos pueden funcionar", afirmó Araqchi.

El mecanismo que está creando la UE para llevar a cabo negocios con Irán estará abierto a terceros países.

"Ahora los europeos trabajan en el llamado Mecanismo de Propósito Especial (Special purpose vehicle, SPV); de momento los detalles no se conocen, ya que es un tema muy difícil, pero la idea radica en crear un mecanismo que permita realizar pagos mutuos con Irán y continuar negociando con Irán", indicó Araqchi, al especificar que "este mecanismo no es solo entre Irán y la UE".

Además, el viceministro iraní advirtió que Irán abandonará el PAIC en caso de que el pacto no le proporcione beneficio tras la salida de EEUU.

"En caso de que no podamos beneficiarnos del acuerdo y no sea ninguna ventaja para Irán, no habrá razón para permanecer en él", dijo.

S-300 ruso contribuirá a la estabilidad de Siria

Araqchi, dijo a RIA Novosti que el suministro del sistema antiaéreo S-300 a Siria revertirá en beneficio de la estabilidad.

"Si las autoridades de Siria deciden comprarlo y las de Rusia deciden venderlo, estoy seguro de que contribuirá a la seguridad y a la estabilidad de Siria", declaró Araqchi.