La ofensiva de Al Hudaida pone en peligro a decenas de miles de civiles

"Los civiles están bajo el fuego de todas las facciones beligerantes. Si la ofensiva se traslada al interior de la ciudad de Al Hudaida, decenas de miles de civiles corren el riesgo de quedar atrapados bajo el fuego cruzado", señaló el secretario general del NRC, Jan Egeland.

Un representante de esta ONG en Al Hudaida, Ibraheem al Hadri, dijo que en la ciudad se respira estos días un ambiente de resignación.

"No hay indicios de que el mundo vaya a intervenir, no hay promesas de que la gente estará protegida de un ataque violento. No es que Yemen sea una crisis olvidada, pero sí una de que el mundo prefiere desatender", afirmó Al Hadri.

Muchos residentes de Al Hudaida no tienen a dónde ir, según él.

"No tienen suficiente dinero para vivir, y mucho menos para irse. El costo de los alimentos, el agua y el transporte ahora son completamente impredecibles; si uno se permite comprar el pan el lunes, no hay garantía de que pueda hacerlo el martes", dijo.

Según las organizaciones humanitarias, más de 500.000 personas abandonaron sus hogares en Al Hudaida desde que empezó una escalada de la violencia en la costa oeste de Yemen a principios de junio pasado.

El avance de la coalición árabe al este de la ciudad perturba las principales vías terrestres entre Al Hudaida y Saná. Los alimentos y el combustible son transportados por una ruta única que abierta, lo que significa recorridos más largos y mayores costo para los proveedores y contribuye a inflar los precios de los productos básicos.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto del lado del gobierno legítimo una coalición encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.