Rohaní: la salida de EEUU del pacto nuclear con Irán dejó aislado a Washington

"Esa salida fue ilegítima, Estados Unidos se quedó aislado", dijo en una rueda de prensa.

Rohaní señaló que muchos países desaprobaron la decisión de Washington de salir del acuerdo nuclear con Irán —conocido como Plan de Acción Integral Conjunto— y calificaron esa medida unilateral de "error político".

El presidente iraní comentó que ese paso de Washington fue reprobado por la mayoría de los líderes de los países durante sus intervenciones en la Asamblea General de la ONU.

No te lo pierdas: La receta contra EEUU en la guerra de sanciones con Irán

Irán y seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, Reino Unido, China, Francia y Alemania), así como la Unión Europea, firmaron en 2015 un acuerdo, Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo pasado, Trumpde su país del PAIC.

El 7 de agosto Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní.

En noviembre volverán a entrar en vigor el resto de las sanciones que habían sido suspendidas por EEUU en el marco del PAIC.

Más: Las sanciones de EEUU contra Irán, bajo la lupa

Los demás signatarios del pacto reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.

Irán no tiene intención de desatar una guerra con EEUU, declaró Rohaní.

"No queremos librar una guerra con las Fuerzas Armadas estadounidenses en ninguna parte de la región, no queremos atacarlas", dijo Rohani al añadir que Irán "no quiere escalada de tensión" en Oriente Próximo.

© AFP 2018 / Atta Kenare Presidente iraní: Trump sufrirá el mismo destino que Sadam Husein

Al mismo tiempo señaló que EEUU debe explicar los motivos de su presencia en la región.

Según Rohani, "la presencia de EEUU en Siria es ilegítima".

En la cumbre de Irán, Rusia y Turquía celebrada el 7 de septiembre en Teherán, el líder iraní exigió a EEUU que retirara sus fuerzas del territorio sirio al declarar que su presencia solo empeora la crisis siria y que "los estadounidenses se dedican a sus agresiones y a apoyar a los extremistas".

Irán, al igual que Rusia y Turquía, es garante del llamado proceso de Astaná que busca impulsar una solución política al conflicto que inició en Siria en marzo de 2011.

Más: Rusia, Turquía e Irán, camino a la desdolarización

Teherán subrayó en repetidas ocasiones que mantendrá su presencia militar en el país árabe mientras exista el terrorismo y el Gobierno de Siria lo requiera.

Mientras EEUU, al frente de la coalición internacional antiterrorista, desde 2014 lanza ataques aéreos contra los terroristas en Siria, sin consentimiento de las autoridades del país árabe.