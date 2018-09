¿Quiénes experimentarán la "aplastante respuesta" de Irán?

Ocurrió durante un desfile con el que se quería conmemorar el aniversario de la guerra de Irak (1980-1988) en la ciudad sureña de Ahvaz, en la provincia de Juzestán. Atacaron desde una de las tribunas, mataron a 29 personas —entre ellas varios militares— e hirieron a otras 60. El Movimiento Patriótico Democrático Árabe, vinculado a Arabia Saudí, reivindicó la autoría del atentado.

© AFP 2018 / Behrad Ghasemi "El atentado terrorista en Irán es obra de la CIA y Arabia Saudí"

Husein Salami, el vicecomandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, prometió que a quienes habían participado en el atentado los esperaba "una aplastante respuesta" por parte de Irán. El líder supremo persa, Alí Jamenei, desde su página web alertó de que los atacantes habían recibido dinero de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos, a quienes Estados Unidos había prestado ayuda cuando estos la habían necesitado en Siria y en Irak.

Tema relacionado: Detienen en Irán a 22 cómplices del atentado en Ahvaz

"Quienes han organizado el atentado son países hostiles con Irán que utilizan cualquier oportunidad para matar a gente inocente con el objetivo de sembrar el pánico y el caos en nuestro país", asegura a Sputnik el iraní Abbas Amirifar, exjefe del Consejo de Cultura del Presidente de la República Islámica de Irán. Y destaca que ocurre precisamente cuando Irán lucha sin cuartel contra el Estado Islámico en la región e intenta acabar con los grupos terroristas dentro de sus fronteras.

"Es importante señalar que los terroristas que se han atribuido la autoría de este atentado se han establecido en Occidente y que reciben apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido y de varios países europeos", añade a Sputnik.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Putin confirma su disposición de aumentar colaboración con Irán en la lucha antiterrorista

Mani Mejrabi, especialista en temas de Oriente Medio y miembro del 'think tank' iraní del Instituto de Relaciones Internacionales, señala que, todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor del atentado en Ahvaz. Podría haber sido el Movimiento Patriótico Democrático Árabe, pero también el grupo Resistencia Nacional de Ahvaz, advierte. La autoría del Estado Islámico se debería poner en duda porque el grupo terrorista dijo que en el desfile estaba presente el presidente iraní, Hasán Rohaní, cuando no era cierto.

Esto te puede interesar: Irán cita a representantes de Holanda, Dinamarca y el Reino Unido tras atentado en Ahvaz

Para Mejrabi, el atentado en Ahvaz se tiene que analizar desde la óptica del separatismo étnico árabe. Precisamente por eso escogieron Ahvaz y no Teherán, revela.

"Desde que comenzó la revolución islámica en Irán en 1979, Arabia Saudí ha invertido mucho dinero en introducir población árabe en la provincia del Juzestán para que luchen por la autonomía y por la independencia, pero no han podido".

El Movimiento Patriótico Democrático Árabe y el movimiento Resistencia Nacional de Ahvaz cuentan con el apoyo de Arabia Saudí, de Israel y de Estados Unidos porque ambos van en contra de los intereses de Irán.

Amirifar también cree que esa es la razón por la que los terroristas escogieron Ahvaz y señala que en la localidad los separatistas siempre habían estado muy presentes. También tiene claro quién los financia. "El separatismo fue y siempre será una palanca política para los países occidentales y, en especial, para el Reino Unido", dice. También le va bien al presidente estadounidense, quien, al no poder declarar la guerra a Irán directamente, opta por provocarlo.

Seyed Hadí Afghahi, especialista Oriente Medio y exdiplomático al servicio de la embajada de Irán en el Líbano, coincide en el por qué los terroristas escogieron Ahvaz. También advierte de que no se puede excluir que se repita algo parecido.

Tema relacionado: Washington expresa condolencias por el atentado en Irán

"Los enemigos de Irán siempre han visto la ciudad de Ahvaz y a la provincia de Juzestán como un suculento bocado. Ya lo era durante la época del protectorado británico y en la de Sadam Husein. También hay que tener en cuenta el factor étnico: en Ahvaz se habla árabe y tanto Sadam como los países del golfo Pérsico pusieron como excusa la identidad árabe para atraer a la población y ponerla de su lado", explica Hadí Afghahi.

De hecho, como señala Hadi Afghahi fruto de aquel protectorado británico que duró hasta 1925 surgió el Movimiento Patriótico Democrático Árabe. Su objetivo, como indica el experto, es separar el territorio de Irán y crear un Estado independiente que se llame Arabestán. De ahí que no se pueda excluir que vuelvan a actuar. Sobre todo, si se siguen financiando. Porque, como recuerda Hadi Afghahi, "los terroristas nunca actúan solos". Siempre hay alguien detrás procurándoles financiación, entrenamiento militar y medios logísticos.

© REUTERS / Stringer Irán o EEUU: cuál es el principal patrocinador del terrorismo

Según explica Mejrabi, el objetivo del atentado ha sido "socavar la grandeza de las Fuerzas Armadas de Irán" y mostrar la inseguridad del país. Motivo por el cual escogieron un desfile militar.

En cualquier caso, señala Mejrabi, lo ocurrido al sur de Irán no quedará sin respuesta. Cree que no solo deben ser castigados los autores materiales, sino también quien los financió: Arabia Saudí. "Por eso la respuesta de Irán no será una respuesta militar", advierte.

Hadí Afghahi cree que es necesario crear un frente común también contra quienes financian a estos grupos terroristas: a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. "A todos se les debe castigar directamente", asevera, y advierte que Irán tiene todo el derecho del mundo a responder.

Esto quizás te interesa: Así se vivió el sangriento atentado de Juzestán durante un desfile militar en Irán