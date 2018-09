Derribo del Il-20: explican por qué Israel escogió Latakia

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Israel de haber violado un acuerdo con Rusia al notificar a los militares rusos sobre el ataque a último momento.

El portavoz del Ministerio, Ígor Konashénkov, presentó información detallada sobre el derribo del Il-20 cerca de la costa de Siria y calificó el hecho como una "flagrante violación del acuerdo ruso-israelí de 2015 para la prevención de incidentes en Siria".

El periódico ruso Izvestia publica la nueva información acerca del ataque israelí. Según sus datos, la operación militar fue cuidadosamente planificada para que las aeronaves pudieran evitar los sistemas antiaéreos rusos ubicados principalmente en el sur del país, en la región de Damasco. Por eso los cazas se aproximaron desde el norte de Siria, cerca de Latakia.

Varias fuentes, relacionadas con la Defensa rusa informaron al medio que el golpe aéreo fue planeado de manera que los cazas israelíes no entraran en el alcance de los sistemas de misiles antiaéreos Buk-M2E y Pantsir-S, usados por el Ejército sirio.

Los informantes de Izvestia también indicaron que unos días antes del ataque, la inteligencia israelí utilizó su equipo radioelectrónico para localizar los nuevos sistemas de defensa aérea. A diferencia de los sistemas anteriores, los Buk y Pantsir pueden desplazarse a cualquier zona de Siria.

"Las Fuerzas Aéreas de Israel llevaban unos años sin asestar golpes contra Latakia. El ataque fue inesperado para los militares sirios", observó el experto militar, Anton Lavrov.

El analista subrayó que la mayoría de los sistemas de defensa antiaérea sirios se encuentran cerca de Damasco, en los Altos de Golán y cerca de la frontera libanesa. Los modernos Buk y Pantsir, entregados a Damasco por Moscú, se concentran cerca de Damasco y protegen a las bases aéreas.

"Desde Latakia, la defensa es mucho más débil. Es decir, el ataque fue realizado desde el área más vulnerable", publica Izvestia.

Al mismo tiempo, los propios israelíes aseguran que estaba dirigido contra los combatientes proiraníes que se encuentran en el territorio del país.

El senador ruso Frants Klintsévich observó que la intención israelí de combatir a los grupos proiraníes les hizo olvidar las normas de seguridad.

"No me parece que fuera razonable arriesgar las relaciones con Rusia para destruir un almacén de armas en Latakia. Hay muchos actores en Siria y me temo que la actitud indecorosa de Israel favorezca a algunos políticos que buscan obstaculizar las relaciones ruso-israelíes", manifestó.

