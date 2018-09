Egipto veta la entrada al país a figuras del cine que iban al Festival de El Gouna

La directora Soudade Kaadan, la productora Amira Kaadan y la actriz Sawsan Arsheed, todas sirias, no han obtenido el visado necesario para entrar en Egipto y asistir al evento, donde se proyecta su película "The Day I lost my shadow", premiada en Venecia.

Hace unos días, las autoridades egipcias negaron la entrada al país al actor palestino Ali Suliman, que también tenía que participar en el festival como jurado. A pesar de tener un visado en regla, Suliman fue arrestado cuando llegó al aeropuerto de El Cairo y le obligaron a abandonar territorio egipcio.

El actor, reconocido internacionalmente por su trabajo en numerosas películas y series de televisión, explicó a Sputnik que las autoridades egipcias en el aeropuerto le trataron "como a un asesino, como alguien que ha cometido un crimen".

"El festival hizo todo lo que pudo para mantener contacto conmigo, pero nada estaba en sus manos. El problema no es con el festival ni con sus directores, el problema son el sistema en Egipto y los servicios de seguridad", afirmó Suliman, uno de los protagonistas de la serie televisiva de éxito "Jack Ryan" y conocido por sus papeles en las películas "Paradise Now", "Los Limoneros" y "El atentado", entre muchas otras.

En el caso de Soudade y Amira Kaadan y Arsheed, las tres solicitaron el visado de entrada a Egipto hace un mes en las embajadas egipcias de Londres, Beirut y París sin obtener respuesta.

La directora siria nacida en Francia obtuvo sin problemas los visados para los festivales de Toronto, Venecia y el BFI de Londres.