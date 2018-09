Trump recorta la ayuda a programas de coexistencia entre israelíes y palestinos

Estos fondos ya habían sido aprobados por el Congreso de EEUU, pero la administración vetó su transferencia a las organizaciones a las que estaban destinados, según confirmó el enviado especial de Trump para el proceso de paz entre israelíes y palestinos, Jason Greenblatt.

En su cuenta de Twitter, Greenblatt intentó culpar de la decisión a la Autoridad Nacional palestina (ANP), aunque la mayoría de las organizaciones afectadas por el recorte de fondos no tienen ninguna relación con aquella.

La Alianza por la Paz en Oriente Medio, una organización que agrupa a diversas ONG que promueven el diálogo y los contactos entre israelíes y palestinos, denunció la medida de la Administración Trump y señaló que Washington "está persiguiendo a los niños [palestinos] que juegan a fútbol con los israelíes"

Esta decisión es la última de una serie de medidas que la Administración Trump ha tomado contra los palestinos.

La semana pasada, EEUU anunció el recorte de 25 millones de dólares en la ayuda que destinaba a hospitales de Jerusalén este, la parte palestina de la ciudad. Estos centros sanitarios atienden a palestinos de Jerusalén y también de Cisjordania y Gaza y Greenblatt los había elogiado por su labor hace meses.

Poco antes, la Casa Blanca anunció que dejaba de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), a la que ya recortó los fondos a principios de este año.

Además, la agencia de cooperación internacional estadounidense, USAID, suprimió 200 millones de dólares de proyectos en Cisjordania y Gaza.

La única parte de la financiación a los palestinos que Washington no ha recortado son unos 60 millones de dólares que entrega directamente a la ANP para sus fuerzas de seguridad, que trabajan en coordinación con Israel.

El yerno y consejero de Trump, Jared Kushner, señaló al diario The New York Times que "apretar a los palestinos no perjudicará las posibilidades de lograr un acuerdo de paz" sino que las mejorará.

