Netanyahu elogia política de EEUU hacia palestinos para obligarlos a negociar

"Estados Unidos tomó la decisión correcta al decidir cerrar la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington. Los palestinos se niegan a negociar con Israel y atacan a Israel con falsas acusaciones en el ámbito internacional", dijo el primer ministro tras la reunión de su gabinete ministerial.

© AP Photo / Mike Corder Los palestinos mantienen la denuncia contra Israel en la Corte Penal Internacional

Netanyahu se refería, entre otras, a la decisión de las autoridades palestinas de denunciar presuntos crímenes y abusos de Israel ante instancias como la Corte Penal Internacional (CPI).

"Israel aprecia enormemente las decisiones y el apoyo de la Administración Trump, que pretende dejar claro a los dirigentes palestinos que si siguen negándose a negociar con Israel y continúan sus ataques contra nosotros no solo no avanzarán en el camino hacia la paz sino que probablemente no facilitarán la vida de los palestinos", advirtió Trump.

Las negociaciones entre palestinos e israelíes están oficialmente suspendidas desde abril de 2014. Desde entonces, la estrategia palestina ha consistido en aumentar su presencia como país miembro u observador en varias instancias internacionales y en intensificar sus llamados para que el mayor número posible de países reconozcan a Palestina como Estado.

El 10 de septiembre, el Gobierno estadounidense decidió cerrar la representación diplomática palestina en Washington como una manera de presionar a los palestinos a negociar. Los dirigentes palestinos se niegan a reconocer a Estados Unidos como interlocutor legítimo en cualquier conversación de paz desde que Donald Trump consideró a Jerusalén capital de Israel y trasladó su embajada desde Tel Aviv a la ciudad santa, el pasado mayo.