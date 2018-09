La cumbre de Teherán: un paso más para el establecimiento de la paz en Siria

Seyed Rasul Musavi, el asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Irán:

"Creo que la cumbre de Teherán fue un éxito. Se celebró en el momento oportuno, y sus participantes (Irán, Rusia y Turquía) pudieron acordar acciones conjuntas en base al análisis de la situación que contribuirán a la seguridad en la región y al establecimiento de la paz en Siria".

Para Seyed Rasul Musavi, la experiencia, cualquier éxito del ejército sirio va acompañado de acciones de represalia por parte de los países occidentales y de sus aliados en la región, los cuales, ante cualquier progreso, intentan atacar al ejército sirio.

Aunque sea así la próxima vez, también, el asesor cree que estos ataques no condujeron a nada ni conducirán a nada. Piensa que conflicto sirio está próximo a su fin. Y esto ya no se puede cambiar. Lo que no significa, sin embargo, la completa destrucción del terrorismo (en territorio sirio), pero en adelante, la cuestión estará más centrada en el mantenimiento de la paz que en el conflicto militar, comenta.

La coalición occidental, desde el punto de vista militar, no puede cambiar el curso de los acontecimientos. A todo el mundo le queda claro que no es posible que vayan a Idlib para defender a los terroristas del frente Al Nusra y Al Qaeda. Y otra cuestión que inquieta a todos, incluido Irán y Rusia, es la gran cantidad que hay de ciudadanos pacíficos en Idlib, a los cuales los terroristas pueden utilizar como escudo humano y aquí la tarea principal es hacer todo lo posible para prevenir las víctimas humanas, explica.

Sin la acción conjunta de Rusia, Irán y Turquía, es imposible acabar con el terrorismo en Siria

Mahmud Shuri, director del Centro de Investigación del Consejo Estratégico de Eurasia sobre la viabilidad de la República Islámica de Irán, miembro del Consejo Científico del Instituto de Estudios Eurasiáticos de Irán (IRAS):

Para Mahmud Shuri, la cumbre trilateral en Teherán es un acontecimiento de una importancia enorme, donde sus participantes desempeñan un papel clave en la solución de la crisis siria. Irán, Rusia y Turquía con sus negociaciones y acciones conjuntas, pueden influir tanto en la situación militar en Siria como en el proceso político del país.

Desde que Irán, Rusia y Turquía comenzaron las negociaciones y lanzaron el proceso de Astaná, la situación en Siria cambió hacia un debilitamiento del conflicto. Se han establecido zonas de desescalada en el país, que ha reducido la intensidad de las operaciones militares; han acabado con muchos grupos terroristas o han sufrido aplastantes derrotas. Y todo esto ha sido el resultado de las acciones conjuntas de Irán, Rusia y Turquía. Si cada uno de estos países hubiese actuado solo, lograr tal resultado habría sido imposible. Juntos, nuestros países no solo pueden avanzar en el proceso de asentamiento, sino también neutralizar las acciones de otros países en el territorio de Siria, aclara el experto.

La cuestión siria fue el tema principal de la cumbre de Teherán en unas condiciones en las que el Gobierno sirio intenta recuperar el control de todos los territorios y, en particular, para poner fin a las actividades de los grupos terroristas en Idlib. Al mismo tiempo, es importante que las operaciones para la liberación de los territorios se lleven a cabo con la menor cantidad de bajas humanas. Desde este punto de vista, es difícil sobreestimar la importancia de la cumbre de Teherán y los acuerdos que se han alcanzado entre los jefes de los tres Estados. Y, por supuesto, el problema de Siria permanece en la agenda y las negociaciones sobre el tema continuarán, dice.

En lo que respecta a la presencia militar de Irán en Siria, este tema no estaba en la agenda de la cumbre de Teherán, ya que todos los participantes están de acuerdo con esta presencia y no es una cuestión de desacuerdo y discusión. Este es un asunto entre Irán y Siria, y las decisiones sobre este tema solo pueden hacerse de manera bilateral, concluye Shuri.