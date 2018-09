Idlib, ¿la última posibilidad de intervención occidental en el conflicto sirio?

El fundador de la ONG We Are Superheroes, Pierre Le Corf, habló con Sputnik sobre la reñida situación en la provincia siria de Idlib, el último bastión de los yihadistas. El voluntario francés se mostró preocupado por las posibles provocaciones de los terroristas.

El activista explicó que los rebeldes quieren agravar el conflicto para que los países occidentales intervengan y Siria caiga en un caos aún mayor.

"En Idlib no se desarrollará una batalla ordinaria. Esta será la última posibilidad de que los países occidentales —incluido el mío, Francia— intervengan en la situación y encuentren un pretexto para desencadenar un conflicto más profundo (…) Cuando la batalla por Idlib haya terminado, es decir, cuando la coalición de Europa y EEUU haya perdido la guerra en Siria, todo esto terminará", aseveró.

La organización no gubernamental, fundada por Le Corf, trabaja en Alepo desde el año 2016, y el propio activista permanece en la zona. Como la ciudad se halla cerca de Idlib, esta sufre tiroteos, y algunos barrios todavía están bajo el control de los terroristas. Le Corf contó que la población local ya está acostumbrada a vivir en medio de la guerra.

"La gente no piensa en esto, es así como vive desde hace años. Tampoco cree que todo acabará pronto. Más bien, lo ignoran y no tienen miedo. Están cansados y no quieren pensar en esto, aunque la lucha en Alepo continúa", agregó.

El voluntario subrayó que en la zona donde vive se encuentran diferentes fuerzas, incluidas las tropas turcas.

Pierre Le Corf es uno de los pocos voluntarios que se encarga de realizar misión humanitaria en Alepo, ya que es una actividad extremadamente peligrosa. El activista se mostró preocupado por el destino que les espera a sus proyectos en caso de que le suceda algo.

"Nadie quiere trabajar en Alepo oriental, dado que la gente tiene miedo. Pero si no ayudamos a los niños locales, mañana habrá 30.000 yihadistas más. Es un problema nacional, que en realidad debería abordar el Gobierno", declaró.

La actividad del voluntario francés recibió críticas de los periodistas franceses, ya que sus opiniones contradecían a las de la prensa oficial del país galo.

Sus adversarios le calificaban de ser la "voz de la propaganda oficial" y le acusaban de los supuestos contactos con grupos de ultraderecha y ultracatólicos.

El propio fundador de We Are Superheroes subraya que no adopta posiciones políticas, ni es experto en geopolítica, sino que es una persona que simplemente se encarga de promover objetivos humanitarios.