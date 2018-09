Embajador sirio ante la ONU: grupos armados en Idlib no respetan proceso de Astaná

ONU (Sputnik) — Los grupos armados atrincherados en la zona de distensión de Idlib no respetan de hecho los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de Astaná, declaró el embajador sirio ante las Naciones Unidas, Bashar Jaafari.

"Si alguien habla de la zona de distensión en Idlib, no tiene ni idea de la situación sobre el terreno, no existe la zona de distensión en Idlib porque los grupos armados no respetan los acuerdos del proceso de Astaná", dijo Jaafari en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

© AP Photo / Mary Altaffer Embajador ruso ante la ONU informa de unos 50.000 terroristas en Idlib

El Gobierno de Siria declaró en julio pasado que se reserva el derecho de usar la fuerza militar para recuperar la provincia de Idlib, si los grupos armados que la controlan desde 2015 rechazan sus condiciones de paz.

Conforme a los acuerdos con Damasco, los combatientes que se negaban a rendirse a las fuerzas gubernamentales en Alepo, Homs y Guta Oriental, se fueron trasladando gradualmente a Idlib, que desde 2017 forma parte de una zona de distensión patrocinada por Turquía.

Además: Putin: los terroristas en Idlib llevan a cabo provocaciones

A su vez, el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Siria, Staffan de Mistura, propuso establecer un plazo límite para que todos los miembros de los grupos armados abandonen la provincia siria de Idlib.

© REUTERS / Pierre Albouy El enviado especial de la ONU llama a evitar una batalla por Idlib

"Idealmente, se les debe pedir a todos los combatientes que, con una fecha límite, retiren toda su presencia militar, sus bases de los centros poblados y las aldeas" de Idlib, dijo el diplomático en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

De este modo, continuó, las localidades de la provincia noroccidental Siria quedarían bajo el control de los consejos locales civiles y la policía.

De Mistura llamó a la comunidad internacional a brindar asistencia a la separación entre los civiles y los extremistas y, por otra parte, entre los terroristas y grupos de la oposición armada.

Según el enviado especial de la ONU, "el 98,8% de las personas en Idlib" son civiles.

El último objetivo: la batalla por Siria llega a su momento culminante https://t.co/b20HuFw1MS — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 7 сентября 2018 г.

​Destacó que la mayor prioridad para las Naciones Unidas consiste en garantizar la seguridad de los civiles y evitar su éxodo de Idlib.

Mientras que a finales de agosto pasado, el Ministerio de Defensa ruso denunció que los terroristas del Frente al Nusra (también conocido como Fatah al Sham, prohibido en Rusia) están preparando un montaje en esa provincia para acusar a Damasco de atacar con armas químicas a civiles y darle un pretexto a la coalición liderada por EEUU para otro ataque a Siria.

Te puede interesar: Qué buscarían los radicales en Idlib al escenificar un nuevo 'ataque químico'