Putin: los terroristas en Idlib llevan a cabo provocaciones

Los grupos restantes de extremistas están concentrados en la provincia de Idlib, los terroristas realizan intentos de frustrar el alto el fuego, es más, realizan y preparan diferentes provocaciones incluido con armas químicas", dijo en la inauguración de la cumbre de Irán, Turquía y Rusia en Teherán.

© REUTERS / Ammar Abdullah El fantasma de la escenificación de ataques químicos vuelve a Siria

Putin indicó que Rusia dispone de "pruebas irrefutables" de que los extremistas están preparando provocaciones con armas químicas.

"Considero inadmisibles que bajo el pretexto de proteger a los civiles se salvan del golpe los terroristas y se ponga en riesgo a las tropas gubernamentales sirias", realzó.

A la vez, reconoció que "sin duda debemos tener en cuenta" que allí quedan muchos civiles, al luchar contra los terroristas en Idlib.

Te puede interesar: Qué buscarían los radicales en Idlib al escenificar un nuevo 'ataque químico'

El presidente ruso subrayó que las vías de normalizar la situación pasan por a los acuerdos de Astaná.

Asimismo, declaró que la prioridad incondicional consiste en aniquilar al terrorismo en Siria, aseguró el presidente de Rusia.

"Nuestra prioridad incondicional consiste en aniquilar al terrorismo en Siria; recientemente, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial rusa se consiguió liberar la parte sudoccidental del país", dijo.

© AP Photo / Petros Karadjias Rusia: tema de las armas químicas surge siempre que se nota un avance en Siria

Asimismo, agregó que "la tarea principal para el momento consiste en expulsar a los militantes de la provincia siria de Idlib cuya presencia amenaza directamente a la seguridad de los ciudadanos sirios y los habitantes la región".

Indicó que en la reunión trilateral, que Putin calificó de constructiva, se habló también sobre la posibilidad de reconciliación con los que estén listos para el diálogo.

"Hemos examinado medidas concretas para la estabilización progresiva en la zona de distensión Idlib, que prevén la posibilidad de lograr la reconciliación con los que estén listos para el diálogo", explicó Putin.

Al contestar a las palabras de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que llamó a lograr una tregua en Idlib en la cumbre, Putin recordó que la oposición armada y los representantes del Frente al Nusra y ISIS (grupos terroristas proscritos en Rusia) no están presentes en las negociaciones.

© Sputnik / Iliya Pitalev Vicecanciller ruso: la normalización en Siria será imposible si no se resuelve la situación en Idlib

"En general, considero que el presidente de Turquía tiene razón, estaría muy bien, pero no podemos hablar por ellos, sobre todo, no podemos decidir por los terroristas del Frente al Nusra y ISIS para que dejen de disparar o de usar aparatos no tripulados con bombas", explicó.

Aseguró también que la declaración de los tres presidentes es "al máximo aplicable y diplomática" pese a algunas formulas generales que "sin embargo, son realistas".

Agregó que es de suma importancia que la oposición armada siria se esté uniendo a los esfuerzos para hacer frente al terrorismo el país árabe.

"Los grupos de la oposición armada se están sumando a los esfuerzos antiterroristas, lo que considero extremamente importante", dijo.

Putin subrayó que eso "aumenta el nivel de confianza entre los bandos del conflicto en Siria y en general contribuye a la resolución política".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confía en que la oposición armada de la provincia siria de Idlib sea lo suficiente razonable como para dejar de resistir y deponer las armas.

© REUTERS / Khalil Ashawi Kremlin: el nido terrorista en Idlib desestabiliza la situación en Siria

"Esperamos que los representantes de esas organizaciones [opositoras] sean lo suficiente razonables como para dejar de resistir y deponer las armas", dijo Putin.

El mandatario ruso expresó la esperanza de que "nuestro llamamiento a la reconciliación sea escuchado en Idlib" y se haga posible llegar a un acuerdo.

Putin agregó que todos los acuerdos sobre Siria siempre tienen por objetivo "reconciliar a todas las partes del conflicto".

Además, el líder ruso enfatizó que en la lucha contra los terroristas los militares rusos junto con las tropas gubernamentales sirias buscan "facilitar la salida (segura) de la población civil" de las zonas del conflicto.

Proceso de normalización en Siria

Asimismo, Putin afirmó que se han creado las condiciones necesarias para que los sirios decidan el futuro de su país.

"Podemos constatar con certeza que se han creado todas las condiciones para que los propios sirios decidan el destino de su país", dijo.

El presidente ruso destacó los avances logrados en la normalización en Siria.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Lavrov: Rusia, Turquía e Irán tienen distintos objetivos finales en Siria

En lo referente a la formación de la comisión constituyente siria, Putin subrayó que Damasco ya había cumplido su parte del trabajo y ahora lo debe hacer la oposición.

Putin llamó a acelerar el trabajo para garantizar el regreso de Siria a la vida normal.

"Se debe pasar lo más pronto posible a un trabajo sustancial para la resolución política", dijo.

En particular, llamó a intensificar la coordinación entre los Ministerios de Exteriores, de Defensa y servicios especiales del formato de Astaná.

Agregó que Damasco tiene derecho a recuperar el control de todo el territorio de Siria.

"El Gobierno legítimo sirio tiene derecho y debe al final tomar bajo su control todo el territorio nacional", dijo.

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que la cumbre de Teherán es la última oportunidad de resolver pacíficamente el problema de Idlib.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky El último objetivo: la batalla por Siria llega a su momento culminante

"Nuestro objetivo consiste en resolver el problema de Idlib en el espíritu de los acuerdos de Astaná, es la última oportunidad de demostrar su valor", dijo.

Afirmó que una tregua en Idlib será el mejor resultado para la cumbre de Turquía, Rusia e Irán.

"Estoy convencido de que el anuncio en Idlib será el resultado más importante de la cumbre", dijo.

Propuso declarar una tregua en Idilb y cesar los bombardeos contra esta gobernación siria.

"En cuanto a los bombardeos, creo que sería útil declarar una tregua, porque los bombardeos agravarían los sufrimientos de la población civil, que ya sufre mucho", declaró.

Tema relacionado: Rusia y Turquía, la única esperanza de una Idlib invadida por el Frente al Nusra

Añadió que es crucial que Idlib siga siendo una zona de distensión en Siria.

"Es vital preservar el estatus de Idlib como una zona de desescalada, cualquier paso incorrecto en este ámbito repercutirá en todo lo demás", advirtió el líder turco.

© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia Revelan qué puede pasar en Idlib en los próximos días

También dijo que es allí donde surge la migración, pues la población local dirige sus miradas a la frontera turca.

El presidente turco instó a declarar la tregua, por una parte, y por la otra, seguir luchando contra los terroristas.

"Los respectivos organismos de nuestros países seguirán celebrando reuniones para garantizar debidamente el acatamiento de la tregua", afirmó.

Además, informó que la próxima cumbre de los países garantes del proceso de paz en Siria —Rusia, Turquía e Irán— se celebrará en Rusia.

"Nuestro próximo encuentro, probablemente, se llevará a cabo en Rusia", afirmó durante el encuentro con sus homólogos de Irán y Rusia, Hasán Rohaní y Vladímir Putin.

Recordó que de las cuatro zonas de distensión acordadas en Astaná sigue vigente solo una, en Idlib.

Profundizó que es crucial que Idlib siga siendo una zona de distensión en Siria.

"Es vital preservar el estatus de Idlib como una zona de desescalada, cualquier paso incorrecto en este ámbito repercutirá en todo lo demás", advirtió el líder turco.

© REUTERS / Murad Sezer Turquía mantendrá su presencia en Siria

El presidente turco constató que "los ataques contra Idlib por parte del régimen sirio empeoran la situación en la región" y amenazan la normalización política en Siria.

Asimismo, indicó que en el futuro próximo el secretario general de la ONU, António Guterres, y el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, se reunirán con representantes de Rusia, Turquía e Irán en Ginebra.

"Este encuentro dará una nueva dinámica a todo el proceso, nuestro objetivo es hacer, también con la participación del Consejo de Seguridad de la ONU, que Siria llegue a la paz", declaró.

Más: Rusia advierte a Occidente que no juegue con fuego en Idlib

Agregó que se trata no solo de un objetivo de Rusia, Turquía e Irán sino de toda la comunidad mundial.

Rusia, Turquía e Irán son cogarantes del llamado proceso de Astaná, que busca lograr una solución negociada al conflicto armado que desangra a Siria desde marzo de 2011.

© REUTERS / Khalil Ashawi Las cumbres de Rusia, Turquía e Irán sobre Siria

La cumbre de Teherán se desarrolla en medio de expectativas de una operación militar en la provincia de Idlib, el último gran bastión de los terroristas en Siria.

El Gobierno del presidente Bashar Asad controla en la actualidad la mayor parte del territorio sirio, salvo el noreste del país, controlado por los kurdos, y varias zonas ocupadas por la oposición armada y grupos terroristas.

Uno de los mayores focos de resistencia de las fuerzas antigubernamentales es la provincia de Idlib.

No te lo pierdas: Idlib, el reto más difícil para el Ejército sirio y sus aliados

En 2017, el territorio de Idlib comenzó a formar parte de la zona de distensión del norte de Siria patrocinada por Turquía, que es junto con Rusia e Irán garante de la tregua en el país árabe, acordada en el marco del proceso de paz de Astaná.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin ¿Cuándo quedará vencido el terrorismo en Siria?

En julio pasado, Damasco declaró que se reserva el derecho de usar la fuerza militar para recuperar esa provincia noroccidental si los grupos armados que la controlan desde 2015 rechazan sus condiciones de paz.

Conforme a los acuerdos con Damasco, los combatientes que se negaban a rendirse a las fuerzas gubernamentales en Alepo, Homs y Guta Oriental, se fueron trasladando gradualmente a Idlib, que desde 2017 forma parte de una zona de distensión patrocinada por Turquía.